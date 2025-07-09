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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a demonstrar-se frustrado com o homólogo russo, Vladimir Putin, acusando-o de dizer “um monte de tretas”.

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira durante uma reunião da administração republicana na Casa Branca, o líder norte-americano confessou que não está “satisfeito” com o Presidente da Rússia, uma vez que o conflito na Ucrânia continua a matar milhares de soldados ucranianos e russos.

“Não estou satisfeito com Putin. Posso dizer isso neste momento. Se querem saber a verdade, Putin diz-nos um monte de tretas”, afirmou Trump, citado pela agência Reuters.

“Ele é sempre muito simpático connosco, mas acaba por não ter qualquer significado”, acrescentou, reiterando o descontentamento com o líder do Kremlin por se recusar a acabar com os ataques intensivos ao país liderado por Volodymyr Zelensky.

Trump: "We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, if you want to know the truth. He's very nice all the time but it turns out to be meaningless." pic.twitter.com/iHnwUVjVlY — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2025

Nas mesmas declarações, Donald Trump referiu também que está a “estudar com muita seriedade” um projeto de lei do Senado (câmara alta do Congresso) que visa “sanções muito severas” à Rússia.

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O projeto de lei puniria ainda, de acordo com o jornal Politico, outros países que fazem acordos comerciais com Moscovo, impondo tarifas de 500% a todos os que importam energia russa. Sanções secundárias também seriam aplicadas às empresas estrangeiras que apoiam a produção de energia russa.

Estas declarações surgem numa altura em que Donald Trump anunciou o envio de armas norte-americanas a Kiev para ajudar o país na defesa contra as tropas russas. “Estamos a enviar algumas armas defensivas para a Ucrânia e eu aprovei isso”, disse.

No dia 2 de julho, o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, suspendeu a entrega de armamento à Ucrânia, alegando preocupações com as reservas dos Estados Unidos. Trump não só contrariou a decisão tomada, como também garantiu esta terça-feira que não sabe quem deu a ordem para interromper o envio das armas a Kiev.

Por seu turno, o Presidente ucraniano disse que quer “intensificar” as discussões com Washington sobre a defesa antiaérea. “Hoje, encarreguei o ministro da Defesa da Ucrânia e o chefe do Estado-Maior de intensificar todos os contactos com a parte americana”, declarou.

“Agora temos as declarações e as decisões políticas necessárias que devem ser implementadas o mais rapidamente possível para proteger a nossa população e as nossas posições. Isto diz respeito, em primeiro lugar, à defesa aérea”, acrescentou Zelensky.