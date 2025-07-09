Ainda sem data marcada, mas já está confirmada a intenção. A secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, confirmou esta quarta-feira a abertura de um novo concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para alocar mais de 50 milhões de euros aos centros de investigação, que tenham como objetivo um investimento adicional nos equipamentos e infraestruturas científicas, avançou o jornal Público.

Esta verba anunciada resulta de uma realocação dos fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tal como já havia sido feito em janeiro deste ano, para o financiamento anunciado às Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UID). Este novo concurso será destinado apenas às UID com classificação “Muito Bom” e “Excelente”, de acordo com os resultados provisórios publicados em abril.

É a segunda verba adicional que é incluída pela tutela de Fernando Alexandre no financiamento destas instituições, depois de terem acrescentado em janeiro um fundo de 110 milhões de euros, também do PRR, igualmente destinado para o investimento em infraestruturas. Contudo, quando foram publicados os valores provisórios do financiamento geral para estas UID com classificação “Muito Bom”, os investigadores queixaram-se de um corte de 69% do financiamento-base. Esta última é a parcela destinada aos custos operacionais da instituição, como salários e publicação de artigos, por exemplo.

Não sendo conhecidos ainda os detalhes deste novo concurso, não se sabe exatamente quais são os prazos definidos pela FCT para a execução do orçamento adicional ao abrigo do PRR. Se estiver sob condições idênticas às dos fundos adicionais anunciados no início do ano — os tais 110 milhões de euros — então os 50 milhões agora distribuídos terão de ser executados até 30 de junho de 2026.

O anúncio surge no âmbito da sessão de abertura da edição deste ano do Encontro Ciências, um evento promovido pela FCT e pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, no campus da NOVA SBE em Carcavelos.