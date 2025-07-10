Um homem morreu esta quinta-feira num acidente de trabalho no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, o alerta para o acidente de trabalho, numa pedreira, na União das Freguesias de Mendiga e Arrimal, chegou às autoridades cerca das 09h00.

Ao local acorreram meios dos bombeiros de Porto de Mós, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria. A vítima mortal é um homem de 48 anos, acrescentou a GNR.