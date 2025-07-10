Pouco mais de uma semana depois de ser detido após uma altercação com polícias numa hamburgueria em Madrid, Cayetano Rivera estará a trabalhar numa estratégia de defesa que visa encontrar alguma irregularidade na atuação das autoridades. O advogado do toureiro, que teve um relacionamento com a apresentadora Maria Cerqueira Gomes, classifica a detenção como “uma humilhação”.

Em declarações à Hola, o advogado Joaquín Moeckel explica que a equipa jurídica está “a compilar os factos e a investigar a possibilidade de ter havido alguma irregularidade na detenção. Casos como este, segundo a lei, costumam ser sanções administrativas, e não penais. A detenção de uma pessoa é uma questão final e deve ser muito grave; ou seja, a pessoa tem de estar a cometer um crime flagrante ou algo do género”, disse Moeckel, que classifica o momento da detenção como “uma humilhação”. “Estou habituado a ver celas, tribunais, polícias e juízes, porque essa é a minha profissão. Mas para alguém como Cayetano, que nunca passou por nada semelhante, ver-se algemado, despojado dos seus pertences, sem atacadores, sem cinto e fechado numa cela… é profundamente traumático.” Moeckel diz ainda que “a simples recusa em falar ou em identificar-se, na minha opinião, com base na Lei de Segurança dos Cidadãos, não é propícia a uma detenção desta natureza, porque é muito traumática”.

“Há uma versão e será esclarecida. Se isso estava correto, então estava correto. E se não estava, podemos falar sobre como determinar quem foi o responsável”, declarou anda Joaquín Moeckel, que diz que Rivera não vai mais falar em público sobre o caso. “Se isto não tivesse vindo a público, teria permanecido um assunto completamente privado, onde os factos teriam sido esclarecidos, ponto final. Com toda a cobertura mediática, tudo ficou descontrolado”.

O advogado diz ainda que Cayetano está “desanimado e perplexo”. “É uma pessoa que nunca teve problemas com a polícia, com o sistema judicial ou com qualquer outra pessoa. É uma pessoa muito calma e educada, e qualquer pessoa que o conheça sabe que é muito calmo e comedido. Todos estes acontecimentos o tiraram do contexto”, diz o advogado sobre o toureiro, que está em Maiorca de férias com o filho Cayetano, do casamento com Eva González.

Recorde-se que Cayetano Rivera foi detido por volta das 3 da manhã do dia 30 de junho e passou a noite numa cela da esquadra. Foi libertado sob fiança às 7 da manhã e acusado de resistência à detenção e desobediência. Depois de notícias sobre a detenção serem publicadas, o toureiro fez uma publicação no X a negar ter estado envolvido em “qualquer ato de agressão contra polícias”. “Quero também expressar o meu respeito pelas agências de segurança pública, cujo trabalho valorizo ​​e reconheço”, escreveu. No dia seguinte, Rivera escreveu sobre a “frustração de me sentir tratado como um criminoso ou mesmo um “terrorista” por causa de uma discussão anterior, na qual nunca ameacei ou agredi ninguém”. “Gosto de pensar que o que aconteceu foi um incidente isolado. No entanto, também tenho o direito — e, na minha opinião, o dever — de me defender daquilo que considero uma profunda injustiça”, rematou.