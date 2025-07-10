Dois repetentes, Fernando Ruas (PSD) e João Azevedo (PS), e dois estreantes, Leonel Ferreira (CDU) e Bernardo Pessanha (Chega), vão em outubro participar na corrida autárquica em Viseu e tentar conquistar a cadeira do poder.

A Câmara de Viseu é liderada por Fernando Ruas, que em 2021 venceu as eleições com 46,68% dos votos, regressando ao cargo que tinha ocupado entre 1989 e 2013.

Aos 76 anos, o economista e antigo deputado da Assembleia da República candidata-se àquele que será o seu último mandato, com a intenção de “fechar um ciclo de investimentos“.

No final de 2024, o autarca garantiu que só se recandidataria se o Governo cumprisse a promessa de requalificar o Itinerário Principal (IP) 3 em perfil de autoestrada e de construir uma nova barragem em Fagilde.

Com uma visita de governantes relativa à barragem agendada para breve e as obras do IP3 a decorrerem a “bom ritmo”, o antigo presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (de 2002 a 2013) e eurodeputado (de 2014 a 2019) considerou estarem reunidas as condições para avançar.

Quando venceu pela primeira vez, em 1989, Ruas tirou o CDS do poder, mas ficou em maioria relativa, com 38,4% dos votos. Nas eleições autárquicas seguintes aumentou as votações e conseguiu maiorias expressivas, tendo, em 2009, obtido 62,06% dos votos (sete mandatos).

Nas autárquicas de 2021, quando o PS obteve “o melhor resultado dos anos da democracia” — 38,26% dos votos e quatro mandatos — João Azevedo prometeu que voltaria a ser candidato.

Ao repetir a candidatura, o ex-deputado parlamentar e atual vereador da oposição visa apresentar um projeto alternativo para “arejar” o concelho.

Sem dúvidas de que desta vez conseguirá “roubar” o lugar a Fernando Ruas, João Azevedo quer mostrar que “há projetos alternativos” e que podem mudar “aquilo que se arrasta há mais de 30 anos”.

Formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e Planificação da Educação, João Azevedo, de 50 anos, foi autarca em Mangualde desde 2009 e deixou o mandato a meio, em 2019, para assumir o cargo de deputado na Assembleia da República.

Nas autárquicas de 2021, a CDU tinha apostado no professor Francisco Almeida, que não conseguiu mais do que 1,17 por cento dos votos. Agora, optou pelo enfermeiro Leonel Ferreira, de 56 anos, que está motivado pela necessidade de “romper com a política que é seguida há décadas” no concelho.

“Há necessidade de uma nova política que aposte, de facto, no desenvolvimento do concelho e não esteja só ligada a esta ideia um bocadinho encomendada de que Viseu é a melhor cidade para viver”, afirmou.

Membro da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP e porta-voz da Comissão de Utentes Contra as Portagens na A25 e A24, Leonel Ferreira apontou a mobilidade como um tema central das próximas autárquicas.

Na sua opinião, horários “muitas vezes desadequados das necessidades das populações” impedem que se crie o hábito de utilização dos transportes públicos, o que prejudica o ambiente e dificulta a resolução do problema da habitação.

Também o Chega apostou num novo nome, o do deputado da Assembleia da República Bernardo Pessanha, que entende que Viseu “merece mais e melhor”.

“Os viseenses estão cansados de presidentes de Câmara incapazes de fazer valer os interesses da cidade e dos seus habitantes perante o poder central”, considerou Bernardo Pessanha, consultor de comunicação, eleito deputado pelo círculo de Viseu em 2024 e este ano.

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do Chega, de 42 anos, defendeu que “as receitas dos impostos não podem apenas beneficiar o ‘aspirador central’ e os autarcas continuarem completamente mudos perante esta realidade”.

O Chega foi o terceiro partido mais votado no concelho de Viseu nas autárquicas de 2021, tendo conseguido 2,95% dos votos.

Com cerca de 507 quilómetros quadrados, o concelho tinha 103.502 residentes em 2024, segundo o portal Pordata.