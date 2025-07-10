Um bebé morreu esta quinta-feira minutos depois do parto prematuro numa ambulância dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, avança o jornal Expresso. A mãe, de 33 anos, estava grávida de 26 semanas e chamou os serviços de emergência ao sentir contrações e ter sangramentos. O óbito foi declarado uma hora e vinte minutos depois, quando mãe e filho deram entrada no hospital de Leiria.

A mulher de Valado dos Frades chamou os serviços de urgência com sangramentos e contrações de dois em dois minutos às 8h30. Para o local foram acionados os Bombeiros da Nazaré e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Alcobaça. Às 8h50 o INEM aprovou a ajuda extra da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de Coimbra. Também foi mobilizada uma ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico para levar o prematuro para a maternidade Daniel de Matos, em Coimbra.

Entretanto, o parto aconteceu por volta das 9h10 dentro da ambulância, a cerca de 10 minutos do Hospital de Leiria. O bebé respirava após o nascimento, mas tinha um índice de Apgar 4, o que indica uma condição moderadamente difícil, requerendo atenção médica imediata e possível reanimação. Mãe e filho deram depois entrada na Urgência Obstétrica de Leira, onde o óbito foi declarado às 9h53.

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ULS da Região de Leiria diz que foram acionados todos os meios para resposta a grávida

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria garantiu esta sexta-feira que foram acionados todos os meios disponíveis para dar uma resposta rápida e eficaz à grávida da Nazaré que perdeu o bebé.

“Desde o primeiro momento, foram acionados todos os meios disponíveis para assegurar a resposta mais rápida e eficaz possível, dentro dos protocolos clínicos estabelecidos”, lê-se num esclarecimento enviado à agência Lusa.

Segundo a ULS, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria foi mobilizada às 08:24, tendo a grávida sido acompanhada por uma equipa de Suporte Imediato de Vida.

“O parto ocorreu com a presença da equipa médica da VMER, que iniciou de imediato as manobras de reanimação ao recém-nascido”, explicou a ULS, adiantando que “estas manobras continuaram durante o transporte até à unidade hospitalar e na sala de emergência”.

A ULS salientou que, “atendendo à idade gestacional — 26 semanas — e à condição de grande prematuridade, foi prontamente solicitado o apoio do Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], com o objetivo de garantir uma eventual transferência para uma unidade com cuidados de neonatologia diferenciados”.

“Lamentavelmente, apesar de todos os esforços médicos, não foi possível reverter a situação, tendo o bebé vindo a falecer”, referiu. A ULS fez saber ainda que a sua equipa de Psicologia “está a acompanhar de perto o casal, que se encontra internado em quarto individual, garantindo apoio emocional neste momento tão delicado”.

Manifestando “profundo pesar” face a esta perda gestacional, a ULS expressou “total solidariedade à família, respeitando e reiterando o seu pedido de privacidade e tranquilidade, tão importantes para atravessar este período tão sensível”.