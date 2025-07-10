A Câmara do Funchal aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, o Plano de Ação Climática para 2030, depois de um processo de consulta pública que não registou participações, anunciou a presidente do município.

Após a reunião semanal do executivo, Cristina Pedra indicou que a consulta pública ocorreu por um período de 30 dias úteis, durante o qual não foi recebido “nenhum contributo”.

“Parte-se do princípio que é um plano em que não identificaram algo a corrigir e onde vamos ter diversas medidas e diversas ações, nomeadamente o Plano Nacional de Água, o Plano da Gestão de Riscos de Inundações, que é crucial para a região e para o Funchal, e o Plano Regional de Ordenamento do Florestal, no qual destaco o Parque Ecológico, que possui 716 hectares”, realçou.

A presidente da Câmara, de coligação PSD/CDS-PP, adiantou também que foram aprovados apoios a sete entidades culturais na reunião desta quinta-feira, no âmbito do regulamento que atribui apoios ao associativismo.

A Câmara Municipal funchalense, a principal da Madeira, decidiu igualmente atribuir um apoio de 28 mil euros ao Centro Cultural e Desportivo da autarquia, que promove um conjunto de atividades destinadas aos trabalhadores municipais e que mereceu a abstenção da oposição.

O executivo da Câmara Municipal do Funchal, a principal da Madeira, é composto por seis elementos da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR).