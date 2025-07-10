A coordenadora regional do Bloco de Esquerda (BE) na Madeira, Dina Letra, é a candidata dos bloquistas à Câmara Municipal do Funchal nas eleições autárquicas que se realizam em 12 de outubro, anunciou esta quarta-feira o partido.

Na informação divulgada, o BE Madeira refere que a cabeça de lista foi vereadora com pelouro no município funchalense quando este foi gerido pela coligação Confiança, liderada pelo PS, indicada pelo Bloco de Esquerda, e autarca no executivo da freguesia de Santa Maria Maior.

“É uma pessoa que conhece a Câmara do Funchal por dentro e os problemas que os funchalenses enfrentam todos os dias”, lê-se no comunicado.

Nascida em 1974, Dina Letra é coordenadora do BE Madeira desde 2021, sendo licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e secretária de direção numa empresa vinícola.

Tem uma vasta experiência nas lides eleitorais, tendo sido candidata nas listas do partido em sufrágios autárquicos, regionais e nacionais desde 2004 e nas listas da coligação liderada pelo PS no Funchal em 2013 e 2017.

O candidato à Assembleia Municipal é Higino Vasconcelos, autarca do BE em São Martinho, indica também o Bloco.

“Esta candidatura é um compromisso leal com os funchalenses, um compromisso de falar verdade (…), de fazer diferente, porque são necessárias soluções diferentes para problemas que se arrastam há demasiado tempo e se agravam todos os dias, (…) e uma nova confiança no futuro da cidade do Funchal, que esteve ao abandono nestes últimos quatro anos, liderada por uma coligação PSD-CDS que deixou os funchalenses sempre para trás”, destaca o BE insular.

Com a “ambição de fazer diferente”, a candidatura enuncia cinco eixos prioritários para a cidade: a habitação, que considera “a maior emergência”, a mobilidade, acessibilidades e ordenamento do território, como “grande desafio”, mais justiça fiscal e social, como “imperativo, sustentabilidade ambiental, causa animal e alterações climáticas e cultura e cidadania para “preservar as tradições e democratizar acesso”.

No concelho do Funchal estão anunciadas até ao momento oito candidaturas. Além de Dina Letra (BE), são conhecidos os candidatos Jorge Carvalho (PSD/CDS-PP), Fátima Aveiro (JPP), Rui Caetano (PS), Luís Filipe Santos (Chega), Sara Jardim (IL), Mónica Freitas (PAN) e Ricardo Lume (CDU – PCP/PEV).

O executivo do Funchal tem 11 elementos – seis da coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS) e cinco da Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR). A Assembleia Municipal é constituída por 43 deputados — 17 da coligação PSD/CDS-PP, 14 da Confiança, um da CDU e um do Chega.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo. O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e na Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria em Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz. Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.