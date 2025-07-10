O ministro da Migração da Suécia, Johan Forssell, garantiu que não se irá demitir após vir a público revelar que o seu filho, de 16 anos, teve ligações com uma organização violenta neonazi. Tudo começou quando uma denúncia do instituto sueco antirracista Expo revelou que um “familiar próximo” de um ministro em exercício estava a participar na organização neonazi escandinava Movimento de Resistência Nórdica.

Em reação, Forssell confirmou publicamente que esse familiar era o seu filho. Ao canal de televisão sueco TV4, o ministro disse que só teve conhecimento desta atividade depois de ter sido contactado há algumas semanas pelo serviço de segurança sueco Säpo e que cumpriu todos os protocolos exigidos desde então.

“Talvez muitos pais se identifiquem com o facto de não terem uma visão completa do que os seus filhos estão a fazer nas redes sociais”, afirmou o ministro sueco, que ainda tentou fazer com que o caso não viesse a público. “Continuarei como ministro”, sublinhou durante entrevista da TV4.

Também nas redes sociais, o ministro explicou que “há algumas semanas”, descobriu que o filho, então com 15 anos, “andava a frequentar más companhias há algum tempo”. “Tem sido um período difícil para a nossa família e o meu filho está triste e arrependido”, afirmou, dizendo que, juntamente com a mulher, teve uma conversa “longa e importante” com o menor, que terá agora cortado relações com os grupos extremistas. “É um capítulo encerrado“, sublinhou.

As atividades do menor, segundo o Säpo, ocorreram maioritariamente nas redes sociais. Esteve, também, envolvido com outras duas organizações extremistas, tendo alegadamente participado em ações de recrutamento para uma delas. Não foram abertas quaisquer investigações criminais.

A polémica levou a que diversos partidos pedissem esclarecimentos a Johan Forssell no Parlamento. O Partido de Esquerda, da oposição, disse que vai convocar Forssell para uma comissão parlamentar de inquérito assim que os deputados regressarem das férias de verão. “Ele precisa de colocar as cartas na mesa”, afirmou o porta-voz do partido para a política de migração, Tony Haddou, ao jornal sueco Expressen.

Por seu turno, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, garantiu que mantém a sua confiança no ministro da Migração. “Acredito que Johan Forssell agiu como um pai responsável deve agir quando descobre que o filho está a fazer escolhas erradas e em má companhia”, escreveu Kristersson na rede social X.