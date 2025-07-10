Um avião da TAP aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na noite desta quarta-feira devido a uma crise cardíaca sofrida pelo comandante da aeronave. De acordo com a CNN, que cita fonte oficial da companhia aérea, o voo TP1931, operado pela Portugália Airlines, descolou do Porto e aterrou em Lisboa “em total segurança”.

Segundo a TAP, foram desencadeados todos os “procedimentos de assistência em terra adequados” por volta das 20h20. Nessa sequência, as operações no aeroporto foram encerradas, sendo que as aterragens e as descolagens foram interrompidas durante “cerca de dez minutos“.

Fonte da Ana Aeroportos confirmou ao mesmo meio de comunicação que já foram retomadas todas as operações e que a segurança dos passageiros nunca esteve em causa.