Um avião da TAP aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na noite desta quarta-feira devido a uma crise cardíaca sofrida pelo comandante da aeronave. De acordo com a CNN, que cita fonte oficial da companhia aérea, o voo TP1931, operado pela Portugália Airlines, descolou do Porto e aterrou em Lisboa “em total segurança”.
Segundo a TAP, foram desencadeados todos os “procedimentos de assistência em terra adequados” por volta das 20h20. Nessa sequência, as operações no aeroporto foram encerradas, sendo que as aterragens e as descolagens foram interrompidas durante “cerca de dez minutos“.
Fonte da Ana Aeroportos confirmou ao mesmo meio de comunicação que já foram retomadas todas as operações e que a segurança dos passageiros nunca esteve em causa.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]