Fatia do bolo de casamento da rainha Isabel II foi vendida por 3 mil euros. Comprador diz que a vai flamejar e comer

Uma fatia do bolo do casamento de Isabel II com o príncipe Philip foi vendida esta semana por cerca de 3 mil euros. O comprador é Gerry Layton, um empreendedor que é fã da realeza e já tinha comprado anteriormente um pedaço do bolo do casamento de Carlos e Diana. O colecionador afirma que pretende comer cerca de um terço do bolo, que foi feito há 77 anos para a cerimónia no Palácio de Buckingham.

Layton diz que quer degustar a iguaria durante a sua festa de aniversário de 65 anos, que pretende comemorar numa imitação de jantar de Estado no iate Britannia. “Vou cortar uma parte e flamejar com rum para matar as bactérias. Se algo acontecer comigo, morro com estilo no Britannia”, disse o homem, citado pelo Telegraph. O colecionador já tinha comido um pedaço pequeno do bolo de casamento de Diana e Carlos para celebrar a coroação em 2023, publicou o Daily Mail. “Ainda tinha gosto, apesar de estar um pouco seco depois de 42 anos. Não tive nenhum efeito colateral do pouco que comi, então vou comer um pedaço maior para celebrar o dia da coroação. O resto vou guardar na caixa e será vendido com o resto da minha coleção, para a caridade, depois de eu morrer”.

A fatia com cerca de 10 centímetros de espessura está envolta em película aderente e dentro da caixa original, com uma coroa prateada em relevo e as iniciais EP, com a data do casamento na tampa (20 de novembro de 1947). É uma das centenas de fatias do bolo que foram enviadas como presentes a pessoas e organizações de solidariedade social — esta foi oferecida ao oficial F. Lownes, que serviu na marinha, e terá sido guardada numa gaveta ao longo de décadas. Em 2024 outra fatia também foi a leilão e vendida por quase 2,4 mil euros, de acordo com a CNN.