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Fatia do bolo de casamento da rainha Isabel II foi vendida por 3 mil euros. Comprador diz que a vai flamejar e comer

Este artigo tem mais de 1 ano

É uma das poucas fatias que restam do bolo de cerca de dois metros e meio de altura e quatro andares. Gerry Layton, de 64 anos, já tem uma fatia do bolo do casamento de Carlos e Diana.

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reeman dansie auctioneers

reeman dansie auctioneers

Uma fatia do bolo do casamento de Isabel II com o príncipe Philip foi vendida esta semana por cerca de 3 mil euros. O comprador é Gerry Layton, um empreendedor que é fã da realeza e já tinha comprado anteriormente um pedaço do bolo do casamento de Carlos e Diana. O colecionador afirma que pretende comer cerca de um terço do bolo, que foi feito há 77 anos para a cerimónia no Palácio de Buckingham.

Layton diz que quer degustar a iguaria durante a sua festa de aniversário de 65 anos, que pretende comemorar numa imitação de jantar de Estado no iate Britannia. “Vou cortar uma parte e flamejar com rum para matar as bactérias. Se algo acontecer comigo, morro com estilo no Britannia”, disse o homem, citado pelo Telegraph. O colecionador já tinha comido um pedaço pequeno do bolo de casamento de Diana e Carlos para celebrar a coroação em 2023, publicou o Daily Mail. “Ainda tinha gosto, apesar de estar um pouco seco depois de 42 anos. Não tive nenhum efeito colateral do pouco que comi, então vou comer um pedaço maior para celebrar o dia da coroação. O resto vou guardar na caixa e será vendido com o resto da minha coleção, para a caridade, depois de eu morrer”.

A fatia com cerca de 10 centímetros de espessura está envolta em película aderente e dentro da caixa original, com uma coroa prateada em relevo e as iniciais EP, com a data do casamento na tampa (20 de novembro de 1947). É uma das centenas de fatias do bolo que foram enviadas como presentes a pessoas e organizações de solidariedade social — esta foi oferecida ao oficial F. Lownes, que serviu na marinha, e terá sido guardada numa gaveta ao longo de décadas. Em 2024 outra fatia também foi a leilão e vendida por quase 2,4 mil euros, de acordo com a CNN.

PA Archive/PA Images

O bolo tinha originalmente quatro andares e 2,7 metros de altura. Os dois andares de baixo foram cortados em duas mil fatias e oferecidas aos convidados no dia da festa. Já o último andar foi reservado para o batizado do então príncipe Carlos — uma tradição que William e Kate também seguiram. O bolo do casamento dos príncipes de Gales, em 2011, foi desenhado por Fiona Cairns e tinha oito andares — sendo que três deles foram servidos em chás privados na ocasião dos batizados de George, em 2013, Charlotte, em 2015 e Louis, em 2018.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]

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