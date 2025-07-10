O ex-guarda-redes do FC Porto Helton Arruda foi acusado de violência doméstica pelo Ministério Público (MP), revelou o Público e confirmou ao Observador fonte da Procuradoria-Geral da República. No âmbito de um inquérito foi proferido despacho de acusação, tendo o antigo jogador de responder criminalmente no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

Os atos imputados a Helton terão ocorrido numa relação extra-conjugal que o brasileiro manteve durante pelo menos dez anos em paralelo com o casamento. Para chegar à acusação, o MP ouviu a vítima e várias testemunhas, além do próprio jogador, que, segundo o Público, foi alvo de buscas e apreensões. Caso os atos sejam dados como provados, o ex-FC Porto arrisca vir a cumprir pena de prisão.

Helton Arruda é um dos 54 ex-jogadores que faz parte dos embaixadores da Liga Portugal, uma equipa de antigos atletas que contribuem na promoção do futebol português, segundo relata a liga.

Formado nos brasileiros do Vasco da Gama, o antigo guarda-redes chegou ao FC Porto em 2005 proveniente do União de Leiria. Ao serviço dos ‘dragões’ tornou-se numa estrela do clube pelo qual disputou 334 jogos — é o 11.º atleta que mais vezes entrou em campo pelos portistas e o segundo guarda-redes com mais jogos, apenas atrás de Vítor Baía.

Sagrou-se sete vezes campeão nacional, conquistou a Supertaça seis vezes, a Taça de Portugal por quatro ocasiões e ainda levantou o troféu da Liga Europa em 2011. Voltou aos relvados poucos anos depois de ter deixado o FC Porto, tendo-se reformado após uma última temporada no União de Leiria, em 2020/21.