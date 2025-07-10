O incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, numa fábrica de sucata em Vila Nova de Gaia já foi dado como dominado, adiantou à Lusa pelas 22h20 fonte dos Sapadores, sublinhando que os meios vão continuar no local em trabalhos de rescaldo. “Pontos sensíveis e pontos críticos não temos nada, já conseguimos delimitar em todo o perímetro com as máquinas [da empresa], para que o incêndio não se propague para mais lado nenhum”, detalhou José Viana, segundo comandante dos Sapadores de Vila Nova de Gaia.
Num balanço pelas 22h20, o comandante sublinhou que os operacionais no terreno ainda têm várias horas de trabalho pela frente, para as operações de rescaldo. Os trabalhos têm sido dificultados devido “ao tipo de combustível e dimensões da zona do incêndio”.
Um empregado da empresa sofreu ferimentos leves, enquanto um bombeiro foi assistido, mas não precisou de tratamento hospitalar, acrescentou.
José Viana tinha referido antes à Lusa que os residentes na periferia da fábrica de sucata foram aconselhados a fechar as janelas devido ao muito fumo que estava a ser libertado.
O alerta para o incêndio foi dado pelas 14h54 e a empresa em causa é Sucateira Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, SA, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.
Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:30 estavam no local 113 operacionais e 44 viaturas.
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