A Câmara Municipal de Melgaço quer organizar a melhor edição de “todos os tempos” do Campeonato da Europa de ciclismo de montanha, no qual se esperam 600 corredores e 16 mil visitantes, entre 23 e 27 de julho.

Organizado desde 1989, o evento inclui provas masculinas e femininas de cross-country olímpico (XCO) e de cross-country em pista curta (XCC), nas categorias de juniores, sub-23 e elites, bem como a estafeta mista (XCR), com seleções de seis atletas, na pista do Centro de Estágios de Melgaço, instalação gerida pela Melsport, empresa municipal para o desporto.

“Fomos preparando o momento que vai acontecer no nosso território. A Melsport tem procurado acompanhar provas de igual dimensão na Europa para percebermos como poderemos fazer a melhor prova de todos os tempos quando se fala do campeonato europeu de “mountain bike”. Não tenho dúvidas de que é o que vai acontecer em Melgaço”, realçou o autarca Manoel Batista, em declarações à Lusa.

Embora considere que o “balanço só se deva fazer no final dos eventos”, o gestor executivo da Melsport, Jorge Domingues, perspetiva “um grande espetáculo” no Campeonato da Europa, “o corolário” da aposta do município no cross-country, vertida na organização de campeonatos regionais e nacionais ao longo da última década.

As voltas do circuito de XCO, corrida com mais de uma hora, têm a extensão de 3,5 quilómetros, distância mais curta do que o habitual, para “favorecer o espetáculo”, e as do circuito de XCC, prova de cerca de 20 minutos, têm 1.100 metros, numa pista inaugurada em 2021, alvo de ligeiros retoques para o evento que se avizinha.

“O percurso começa na pista de atletismo e entra depois na floresta. É uma pista, física e tecnicamente, dura. Tem muita pedra, muitas raízes. Tem descidas e subidas agressivas. Tem uma fase final em que os atletas aproveitam para descansar um bocado. É uma pista digna do Campeonato da Europa”, frisa Jorge Domingues à Lusa.

As seleções podem inscrever os corredores até à próxima terça-feira, pelo que a presença de campeões europeus na edição de 2024, em Cheile Gradistei, na Roménia, é uma questão em aberto, mas a Suíça já confirmou os atletas com que se vai apresentar no concelho minhoto, do distrito de Viana do Castelo.

Esse lote inclui Jolanda Neff, campeã olímpica em Tóquio2020, Linda Indergand, medalha de bronze nessa edição dos Jogos Olímpicos, e Nico Schurter, corredor de 38 anos que Jorge Domingues descreve como “lenda viva”, com 10 títulos de campeão mundial e três medalhas olímpicas, entre as quais o ouro no Rio2016.

Quanto à seleção portuguesa, o gestor executivo da Melsport, espera que Ana Santos, campeã nacional de XCO em 2019 e em 2020, esteja presente, já que é “madrinha” do evento, mas disse ainda desconhecer qual será a lista final de corredores lusos.

O orçamento do evento “ultEsse lote inclui Jolanda Neff, campeã olímpica em Tóquio2020, Linda Indergand, medalha de bronze nessa edição dos Jogos Olímpicosrapassa ligeiramente” os 400 mil euros, verba que será suportada com investimento do município, um apoio do programa Portugal Events, do Turismo de Portugal, e um outro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, adianta o presidente da Câmara.

Manoel Batista espera “fazer frente a todo o montante” ou, pelo menos, “a boa parte dessa despesa” com as receitas dos patrocinadores e também com as receitas associadas a restauração e hotelaria num acontecimento que pode “dar projeção ao município”, até pelo acompanhamento esperado de 12 milhões de telespetadores por toda a Europa.

O autarca lembra que a pista de cross-country pode receber, a partir do próximo ano, competições “hors classe”, o nível imediatamente abaixo do requerido para as corridas da Taça do Mundo, “um sonho” que pode demorar alguns anos a concretizar, mas que partilha com Jorge Domingues.

“Os sítios com Taça do Mundo não são localidades muito maiores do que Melgaço. Fazem uma aposta diferenciada, com qualidade nas infraestruturas. Boas infraestruturas desportivas nós temos. Temos uma boa pista, uma boa gastronomia e uma boa hotelaria. Melgaço reúne essas condições”, frisa o gestor da Melsport.