Quinze pinturas e três esculturas da autoria de Pedro Cabrita Reis, “um dos mais prestigiados artistas contemporâneos portugueses”, vão estar expostas no concelho de Reguengos de Monsaraz, a partir desta sexta-feira, anunciou esta quinta-feira a câmara municipal.

Em comunicado, o Município de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, indicou que a mostra, intitulada “Paisagem, Figura e Natureza Morta”, vai poder ser visitada até 5 de outubro na biblioteca municipal da sede de concelho e na Igreja de Santiago, na vila medieval de Monsaraz.

Lembrando que Pedro Cabrita Reis é considerado “um dos mais prestigiados artistas contemporâneos portugueses”, a autarquia precisou que vão estar patentes ao público “14 pinturas a óleo sobre tela, uma a óleo sobre dibond e três esculturas de parede da série ‘Natura Morta'”, sendo o trabalho mais antigo de 2020 e o mais recente de 2025.

A “complexa obra” do artista é caracterizada “por um idiossincrático discurso filosófico e poético”, englobando “uma grande variedade de meios, nomeadamente a pintura, escultura, fotografia, desenho e instalações compostas de materiais encontrados e de objetos manufaturados”.

“Cabrita Reis utiliza materiais simples e submete-os a processos construtivos, recicla reminiscências quase anónimas de gestos e ações primordiais repetidas no quotidiano”, pode ler-se no comunicado.

Por isso, as suas obras “estão centradas em questões relativas ao espaço e à memória e adquirem um sugestivo poder de associação que, transpondo o visual, alcançam uma dimensão metafórica”, resumiu a câmara.

Num outro comunicado enviado à agência Lusa, Pedro Cabrita Reis explicou que gosta de levar o que faz “ao interior do país”.

“Agrada-me a ideia de expor em lugares fora dos grandes centros urbanos e esta exposição em Reguengos é disso testemunho”, frisou, acrescentando: “Estes lugares obrigam-me a pensar noutra maneira de mostrar o meu trabalho e de proporcionar que pessoas que não conhecem o que faço o possam descobrir, assim numa velha igreja e numa biblioteca”.

Pedro Cabrita Reis nasceu em Lisboa, em 1956, cidade onde vive e trabalha. De acordo com o município alentejano, a partir de meados da década de 1980, o seu trabalho tornou-se crucial para o entendimento da escultura.

Durante a sua carreira, o artista participou em diversas exposições internacionais, nomeadamente nas bienais de São Paulo e de Veneza, e expôs também as suas obras em Londres, Roma, Rio de Janeiro, Hamburgo, Toronto, Nova Iorque, Madrid, Berlim, Paris, São Paulo e Chicago, entre outras cidades.

Em 2024, Pedro Cabrita Reis apresentou “atelier”, uma exposição retrospetiva da sua obra, que reuniu cerca de 1.500 peças produzidas ao longo de 50 anos de carreira.