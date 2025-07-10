A Polícia Judiciária (PJ) deteve três suspeitos de roubar e sequestrar, com recurso a arma de fogo, um homem de 55 anos em Palmeira, Braga, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram em 31 de maio, pelas 00h30, quando a vítima se deslocava a pé nas imediações da sua residência, na freguesia de Palmeira, concelho de Braga.

A vítima foi abordada por três homens, que, fazendo uso de uma arma de fogo, a agrediram e manietaram.

Seguidamente, “com violência”, a vítima foi introduzida na sua própria residência, onde os suspeitos “deram continuidade às agressões, ao mesmo tempo que remexeram toda a casa, à procura de objetos e dinheiro”.

“Após a subtração de diversos objetos, e depois de terem mantido a vítima sequestrada por 90 minutos, os agressores abandonaram o local, deslocando-se para parte incerta.

A PJ refere que na origem dos factos terá estado um crime de furto, ocorrido dias antes, e que visou o veículo utilizado por um dos suspeitos, do qual foi subtraída uma quantia não determinada de dinheiro, cuja autoria foi atribuída pelos agressores à vítima.

Os três suspeitos têm idades compreendidas entre os 24 e os 44 anos e são “homens ligados a espaços de diversão noturna e à segurança privada”.

Foram presentes a tribunal e ficaram em liberdade.