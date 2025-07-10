Os responsáveis europeus pela pasta do Ambiente e Clima foram convidados pelo Ministério do Ambiente da Dinamarca a fazerem análises à presença no organismo dos chamados “químicos eternos”, tendo o secretário de Estado do Ambiente português feito a análise esta quinta-feira.

O convite aos ministros do Ambiente da União Europeia decorreu no âmbito da reunião informal do Conselho da União Europeia que se realiza esta quinta-feira em Aalborg, na Dinamarca. Fonte do Ministério do Ambiente e Energia disse à Lusa que o secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves fez a análise ao sangue na manhã desta quinta-feira, embora ainda não tenha os resultados.

Todos os ministros foram convidados a fazer análises ao sangue para detetar a presença de substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS), chamadas “químicos eternos” por persistirem no ambiente sem se degradarem. Essas substâncias estão associadas ao cancro e a outros riscos graves para a saúde.

A iniciativa foi liderada pelo Ministério do Ambiente e da Igualdade de Género da Dinamarca, em parceria com o Gabinete Europeu do Ambiente (EEB), uma coligação de organizações ambientalistas europeias, e com a “ChemSec”, Secretariado Internacional de Produtos Químicos, uma organização que defende a substituição de produtos químicos tóxicos por alternativas mais seguras.

O objetivo é sensibilizar para a crescente poluição por PFAS, que afeta os cidadãos e o ambiente em toda a Europa. As análises destinam-se a detetar a presença de 13 PFAS, conhecidos por persistirem no ambiente e se acumularem no corpo humano. A presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia (UE), pela mão do ministro do Ambiente, Magnus Heunicke, convidou todos os ministros do Ambiente da UE, bem como os ministros dos países da EFTA e da Ucrânia, a fazerem a análise.

“Os PFAS acumulam-se tanto no ambiente como nos seres humanos e, uma vez presentes, é muito difícil lidar com eles. Nos seres humanos, sabemos que os PFAS podem, entre outras coisas, causar cancro e podem também afetar os ambientes aquáticos e os animais. É crucial que tomemos agora medidas fortes contra a poluição por PFAS, razão pela qual devem ser tomadas medidas em toda a UE para prevenir, conter e limpar os PFAS. A poluição está a ocorrer em toda a UE e precisamos de cooperar. Estamos agora a chamar a atenção para esta questão, permitindo que os ministros testem o seu próprio sangue para detetar a presença de PFAS”, disse Magnus Heunicke citado num comunicado do EEB.

A Dinamarca, com a Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia, apresentou uma proposta à Comissão Europeia para proibir a produção, venda e uso de quase todos os PFAS ao abrigo do regulamento REACH (a legislação europeia sobre produtos químicos) da UE. Os comités científicos da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) estão a analisar a proposta.

Patrick ten Brink, secretário-geral do EEB, denuncia no comunicado que os produtores de PFAS “há muito que conhecem os riscos para a saúde — cancro, problemas de fertilidade, doenças da tiroide e enfraquecimento do sistema imunitário — e continuam a preferir o lucro às pessoas”. Anne-Sofie Bäckar, diretora executiva da ChemSec, enfatizou que é necessária uma proibição abrangente de PFAS que cubra todas as utilizações.

Os PFAS são um grupo de mais de 10.000 substâncias químicas artificiais usadas na indústria e em produtos do quotidiano, como panelas antiaderentes, tecidos repelentes de água, embalagens de alimentos e espumas de combate a incêndios.

Ligados ao cancro, infertilidade, doenças da tiroide e à supressão do sistema imunitário, dizem os especialistas que os PFAS estão entre as mais graves ameaças à saúde pública.

A limpeza da poluição por PFAS poderá custar à UE até dois biliões de euros nos próximos 20 anos, estando a reparação ambiental estimada em 100 mil milhões de euros por ano, segundo o EEB.