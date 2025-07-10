A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais acusou esta quinta-feira a União das Misericórdias de apresentar propostas de tabelas salariais “miseráveis” e que o reforço de verbas estatais ao setor social não chega a quem trabalha.

Decorreu esta quinta-feira, em Lisboa, mais uma ronda negocial de revisão do Contrato Coletivo de Trabalho para 2025 entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (afeta à CGTP). Em causa estão cerca de 40 mil trabalhadores (a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está excluída por ter Acordo de Empresa).

No final da reunião, à Lusa, a dirigente sindical Elisabete Gonçalves disse que a União das Misericórdias tem apresentado tabelas salariais “mínimas, miseráveis para as funções e atividades desempenhadas” pelos trabalhadores das misericórdias de todo o país.

Segundo explicou, na proposta patronal há salários que ficam apenas poucos euros acima do salário mínimo nacional e mesmo nas áreas técnicas nunca vão além dos 1.100 euros ou 1.200 euros.

Além disso, afirmou, “não há negociação efetiva por parte das misericórdias” pois dizem logo que a proposta que fazem é o máximo a que podem ir e, entre reuniões, reveem apenas os valores de algumas categorias salariais e poucos euros.

“Falam da sustentabilidade económica e nós dizemos que não há sustentabilidade sem funcionários. O Estado injeta muito dinheiro mas não chega a quem lá trabalha“, denunciou Elisabete Gonçalves à Lusa.

A dirigente sindical recordou que o Governo quadruplicou recentemente o valor a pagar ao setor social e solidário (o Compromisso de Cooperação para o biénio 2025-2026 foi acordado em 220 milhões de euros) mas que isso não se vê nos salários dos funcionários.

“Ouvi o Dr. Manuel Lemos [presidente da União das Misericórdias] dizer que foi excelente ter conseguido este acordo. Não sei para quem, para os trabalhadores que fazem o trabalho, que no fundo são a cara da União das Misericórdias, nada disto está a ser revertido”, disse.

Representantes de sindicatos setoriais da federação, caso de professores e enfermeiros, disseram à Lusa que, precisamente por causa dos baixos salários, as misericórdias estão a perder profissionais de saúde e educação.

Afirmaram ainda não entender como estão a ser feitos protocolos com o Estado em vários domínios (saúde e educação, por exemplo) quando estas não conseguem reter trabalhadores (como educadores e enfermeiros) que os prestem.

Um educador de infância do setor social tem um salário de entrada de cerca de 1.100 euros, quando no ensino particular e cooperativo é de 1.375 euros e no ensino público 1.714 euros, explicaram. Já nos enfermeiros, o salário nas misericórdias é de 1.120 euros quando no público é de cerca de 1.500 euros.

Sobre ações de luta, a dirigente sindical Elisabete Gonçalves disse que este é o tempo da negociação e que espera que na próxima reunião a posição da União das Misericórdias evolua e que “não apresente aumentos da tabela salarial de um euro”, mas que poderão vir a acontecer “todas as ações de luta que os trabalhadores decidam” e que esses “não estarão calados neste processo”.

As misericórdias prestam serviços sociais como lares de idosos, consultas e cuidados de saúde e creches.