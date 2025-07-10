O candidato socialista à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, venceria as eleições autárquicas com 28% dos votos (sem projeção de indecisos), caso elas se realizassem hoje, segundo uma sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso, publicada esta quinta-feira. De acordo com a mesma recolha de dados, Pedro Duarte, o nome apoiado por PSD, CDS e Iniciativa Liberal, ficaria em segundo lugar (26%). Ainda assim, os dois principais candidatos a substituir Rui Moreira na câmara estão separados por um intervalo dentro da margem de erro, que é de 3,5%.

Em terceiro lugar, aparece o candidato do Chega, Miguel Côrte-Real, com 9% das intenções de votos. O antigo líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, que agora concorre ao lado de André Ventura, pode vir a quadruplicar a votação alcançada em 2021.

Já o vice de Rui Moreira, que avançou como independente, aparece apenas em quarto lugar nas intenções de voto. O Expresso explica que o apoio do PAN a Filipe Araújo só foi anunciado após ter terminado o trabalho de campo da sondagem e, então, a solução passou por agregar os valores do apoio ao PAN aos valores recolhidos por Filipe Araújo. Assim, de momento, o “vice” da autarquia atinge 3% das intenções de voto.

O PCP pode passar de 7,5% em 2021 para 3% e o Bloco de Esquerda descer para 2% (6,5% nas últimas autárquicas). O independente Nuno Cardoso tem apenas 1% das intenções de voto e o Livre também.

A sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso realizou-se entre 17 de junho e 2 de julho de 2025, com 805 entrevistas válidas. A margem de erro é de +/- 3,5%, para um nível de confiança de 95%.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]