"Too Much": Lena Dunham sabe o que faz

Começar a ver hoje Girls (2012-2017) surtirá o mesmo efeito a quem decidiu ir espreitar o primeiro episódio de O Sexo e a Cidade (1999-2004) em 2012. Que cidade era Nova Iorque em determinado tempo? Que mulheres eram estas naquele contexto particular? Ambas foram importantes, para a TV, para cultura popular e para as mulheres (e não só). Ver hoje Too Much (foi traduzido em Portugal para É Pegar ou Largar, vamos manter o original para explicar algo mais lá para a frente) tem um efeito diferente. Poque, apesar de a criadora ser a mesma de Girls, o objetivo é outro e os ingredientes também. O que mudou de lá par cá?
Reforcemos: Too Much não é Girls em 2025. Em parte, porque Lena Dunham, a autora de ambas as séries, quis que tudo acontecesse fosse à volta de uma personagem e, assim sendo, é impossível surtir o mesmo efeito (a narrativa de Girls acontecia no plural, tal como se percebe pelo título). O ecrã é dominado por Jessica (ótima criação de Megan Stalter, que já era mais do que ótima em Hacks) e a comparação mais óbvia que se pode fazer é que Jessica é uma projeção de Hannah Horvath, anos no futuro, da mesma forma que Hannah Horvath era uma projeção de Dunham em 2012. Mas não era essa a intenção e, para evitar confusões, como a autora disse ao Guardian, a própria não quis interpretar a protagonista (embora desepenhe um papel menor, o da irmã de Jessica) para não voltar a expor-se daquela forma.
Só que — e há sempre um “só que” — esta comédia de dez episódios da Netflix é também (e inevitavelmente, dada a tendência biográfica do trabalho da americana) sobre a dupla Dunham/Hannah. Durante o mesmo período de Girls, a argumentista e atriz namorou com Jack Antonoff (o músico e, também, produtor, muito conhecido pelo seu trabalho com Taylor Swift, Sabrina Carpenter e não só). O final da relação, apesar de não ter sido uma tempestade caótica, não foi meigo para ela – é procurar entrevistas – e em 2021 Dunham começou a namorar com o músico inglês-peruano Luis Felber. Casaram-se nesse ano, mudaram-se para Londres.
[o trailer de “Too Much”:]
Too Much é, na verdade, uma criação do casal. Lena Dunham assume depois a escrita (alguns são co-escritos em parcerias) e a realização dos episódios. A história é a seguinte: Jessica não consegue ultrapassar o fim de uma relação de anos. Pior, vive obcecada com a nova namorada de Zev (Michael Zegen), uma influencer chamada Wendy (Emily Ratajkowski). Passa grande parte dos dias a ver vídeos da dita e, em resposta, Jessica grava vídeos no telemóvel, que nunca lhe manda.
O fim da relação afeta o trabalho da protagonista, que já não consegue ser eficiente como fora. E, tal como a Hannah de Girls, conhecemo-la aquém das próprias ambições: quer ser realizadora, mas é “apenas” assistente de produção de filmes e de publicidade. A coisa agrava-se no dia em que vê um vídeo de Wendy e o pedido de casamento de Zev, apenas seis meses depois de se conhecerem. Zev nunca deu sinais de querer dar esse grande passo com Jessica. A dor é multiplicada por muitos.
Um colega que se apercebe do drama aconselha-a a mudar de ares. Melhor ainda: arranjou-lhe um trabalho em Londres numa agência de publicidade. Jessica adora Londres e vive obcecada com a cultura popular inglesa desde que se lembra. Vai de viagem e, ainda sem ter tido tempo para arrumar as malas, conhece Felix (Will Sharpe), um músico indie, num bar. É rápido, e os episódios serão os dias seguintes, mas pode-se dizer – e não é spoiler – que ali começam uma relação.
A história é inspirada na de Lena e Luis e Too Much, com uns temperos na ideia de comédia romântica. Dunham dá-lhe um twist que não permite olhar para isto como uma segunda vida de Girls, mas a culpa é também (e em boa parte) de Megan Stalter, que parece ter interpretado o briefing a perfeição e levado a coisa para lá do imaginável. A sua Jessica parece real, muito real, no retrato que Dunham quis construir. Não é errado pensar que no processo de mudança da criadora – dos EUA para Inglaterra – a própria se tenha apercebido do quão diferentes os norte-americanos são dos ingleses e tenha entrado em processo de autoanálise.
Jessica, a personagem, encarna esta psicologia na perfeição. E Megan Stalter, a atriz, não se limita a ler o texto, ela impõe um ritmo e uma interpretação que torna o processo fascinante. Jessica é uma norte-americana que vai para Inglaterra com um preconceito sobre o país, mas trata-se de uma ideia criada pelos filmes, livros, séries e música que absorveu durante anos. Depois, a realidade é que tem sérias dificuldades em não aceitar que essa tal ideia pré-concebida não é a verdade. Vive num processo constante de perceção, desencantamento e autojustificação (sempre em voz alta) sobre esse confronto.
Algo que é constante e que Dunham consegue, miraculosamente, engrenar num enredo sem nunca tornar a coisa obtusa e cansativa. É, aliás, muito divertida, porque Jessica nunca entra em ebulição, parece nunca aceitar essa diferença cultural e sequer estar disposta a entendê-la.
Enquanto isto acontece, existem todas as outras dinâmicas sociais, o trabalho e, claro, a relação com Felix. E aqui há outra vez muitos traços com a Hannah de Girls, embora Felix seja, de imediato, um gajo porreiro. Porreiro porque é mais velho e, subentende-se, vê em Jessica uma oportunidade para mudar. Talvez ele se aperceba que é ela a pessoa certa para corrigir todos os erros do passado.
Um dos momentos mais divertidos surge quando o título da série é explicado. Após um desentendimento, Felix diz a Jessica que ela é “too much”, Jessica apressa-se a fazer um drama de tal acontecimento, sem sequer ouvir realmente o tom de voz de Felix e o que ele está de facto a dizer. Felix tem de explicar o significado de um “too much” britânico naquele contexto, que é exatamente o oposto daquele que Jessica ouve na sua cabeça.
Tem piada? Tem. Too Much é realmente uma comédia romântica, não necessariamente seguindo os preceitos mais habituais do género. Mas o código está todo lá, com personagens suficientemente maduras para não caírem nos erros que já vimos muitas vezes neste campeonato (mas criando outros erros, naturalmente). Too Much é Lena Dunham, dez anos depois de Girls, a criar algo, noutra fase da sua vida, com perfeita consciência de que está a trabalhar para a Netflix. E sabendo que as pessoas irão ver os episódios todos de seguida. É apenas uma história sobre Jessica, com trinta e picos, numa nova fase da sua vida. Mostra que Dunham não perdeu as qualidades de olhar para o próprio umbigo, mesmo quando se trata do umbigo de uma norte-americana a viver em Londres.