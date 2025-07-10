"Too Much": Lena Dunham sabe o que faz

Começar a ver hoje Girls (2012-2017) surtirá o mesmo efeito a quem decidiu ir espreitar o primeiro episódio de O Sexo e a Cidade (1999-2004) em 2012. Que cidade era Nova Iorque em determinado tempo? Que mulheres eram estas naquele contexto particular? Ambas foram importantes, para a TV, para cultura popular e para as mulheres (e não só). Ver hoje Too Much (foi traduzido em Portugal para É Pegar ou Largar, vamos manter o original para explicar algo mais lá para a frente) tem um efeito diferente. Poque, apesar de a criadora ser a mesma de Girls, o objetivo é outro e os ingredientes também. O que mudou de lá par cá?

Reforcemos: Too Much não é Girls em 2025. Em parte, porque Lena Dunham, a autora de ambas as séries, quis que tudo acontecesse fosse à volta de uma personagem e, assim sendo, é impossível surtir o mesmo efeito (a narrativa de Girls acontecia no plural, tal como se percebe pelo título). O ecrã é dominado por Jessica (ótima criação de Megan Stalter, que já era mais do que ótima em Hacks) e a comparação mais óbvia que se pode fazer é que Jessica é uma projeção de Hannah Horvath, anos no futuro, da mesma forma que Hannah Horvath era uma projeção de Dunham em 2012. Mas não era essa a intenção e, para evitar confusões, como a autora disse ao Guardian, a própria não quis interpretar a protagonista (embora desepenhe um papel menor, o da irmã de Jessica) para não voltar a expor-se daquela forma.

Só que — e há sempre um “só que” — esta comédia de dez episódios da Netflix é também (e inevitavelmente, dada a tendência biográfica do trabalho da americana) sobre a dupla Dunham/Hannah. Durante o mesmo período de Girls, a argumentista e atriz namorou com Jack Antonoff (o músico e, também, produtor, muito conhecido pelo seu trabalho com Taylor Swift, Sabrina Carpenter e não só). O final da relação, apesar de não ter sido uma tempestade caótica, não foi meigo para ela – é procurar entrevistas – e em 2021 Dunham começou a namorar com o músico inglês-peruano Luis Felber. Casaram-se nesse ano, mudaram-se para Londres.

[o trailer de “Too Much”:]

Too Much é, na verdade, uma criação do casal. Lena Dunham assume depois a escrita (alguns são co-escritos em parcerias) e a realização dos episódios. A história é a seguinte: Jessica não consegue ultrapassar o fim de uma relação de anos. Pior, vive obcecada com a nova namorada de Zev (Michael Zegen), uma influencer chamada Wendy (Emily Ratajkowski). Passa grande parte dos dias a ver vídeos da dita e, em resposta, Jessica grava vídeos no telemóvel, que nunca lhe manda.

O fim da relação afeta o trabalho da protagonista, que já não consegue ser eficiente como fora. E, tal como a Hannah de Girls, conhecemo-la aquém das próprias ambições: quer ser realizadora, mas é “apenas” assistente de produção de filmes e de publicidade. A coisa agrava-se no dia em que vê um vídeo de Wendy e o pedido de casamento de Zev, apenas seis meses depois de se conhecerem. Zev nunca deu sinais de querer dar esse grande passo com Jessica. A dor é multiplicada por muitos.

Um colega que se apercebe do drama aconselha-a a mudar de ares. Melhor ainda: arranjou-lhe um trabalho em Londres numa agência de publicidade. Jessica adora Londres e vive obcecada com a cultura popular inglesa desde que se lembra. Vai de viagem e, ainda sem ter tido tempo para arrumar as malas, conhece Felix (Will Sharpe), um músico indie, num bar. É rápido, e os episódios serão os dias seguintes, mas pode-se dizer – e não é spoiler – que ali começam uma relação.