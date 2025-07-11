O Chega vai candidatar o bombeiro João Casqueiro à Câmara de Mora, no distrito de Évora, atualmente gerida pelo PS, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, revelou esta sexta o próprio à agência Lusa.

Contactado pela Lusa, João Casqueiro, também coordenador da Concelhia de Mora do Chega, explicou que se candidata a este município com a intenção de “fazer o melhor para a população” do concelho.

“Vim para a vida política para ajudar, também devido à minha profissão, porque sou bombeiro desde criança e sempre estive habituado a ajudar as pessoas”, realçou o cabeça de lista.

Natural de Lisboa, mas a viver em Brotas, no concelho de Mora, João Casqueiro, de 35 anos, trabalha numa associação de bombeiros da região.

O candidato do Chega reconheceu que nem tudo está mal no concelho de Mora e apontou como prioridades a atração de empresas e a construção de habitação.

“Está incrivelmente difícil. Qualquer renda de casa custa no mínimo 450 euros e as pessoas em início de vida ou com mais idade dificilmente conseguem pagar este valor”, argumentou.

Por isso, João Casqueiro defendeu a disponibilização de habitação a baixo custo, através de loteamentos municipais, que “sejam acessíveis a todas as pessoas”.

Esta é a terceira candidatura a ser oficializada à Câmara de Mora, após o PS anunciar a recandidatura da atual presidente do município, Paula Chuço, que está a cumprir o primeiro mandato, e a CDU divulgar a candidatura do antigo autarca comunista Luís Simão.

O PS conquistou, nas eleições de 2021, este bastião comunista do Alentejo, já que, até então, a Câmara de Mora tinha sido gerida por coligações lideradas pelo PCP desde as primeiras autárquicas democráticas após o 25 de Abril, realizadas em 1976.

O atual executivo é constituído por três eleitos do PS — mas um deles não tem pelouros — e dois da CDU.

As eleições autárquicas está marcadas para 12 de outubro.