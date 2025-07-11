Um bebé nasceu ao final da tarde desta quinta-feira na via rápida IC21, no Barreiro, num parto realizado pela própria família. Segundo o Correio da Manhã, a grávida, de 33 anos e com 37 semanas de gestação, seguia em direção ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, acompanhada pelo marido e pela mãe, uma vez que a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro se encontra encerrada.

Ao mesmo jornal, fonte do INEM confirmou que a primeira chamada para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) foi feita às 17h14. No entanto, dificuldades na comunicação impediram que o socorro fosse imediatamente prestado. O INEM refere que “não houve colaboração por parte dos contactantes para realização da triagem, tendo os mesmos desligado o telefone”. Após nova tentativa de contacto por parte do CODU, a família terá recusado responder às perguntas e informou que se deslocaria pelos próprios meios ao hospital.

Pelas 17h30, uma nova chamada informou que o bebé já tinha nascido dentro do carro, parado na IC21. Face à nova situação, o CODU acionou de imediato uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância para o local.

Os Bombeiros Voluntários do Barreiro também foram mobilizados, tendo chegado ao local por volta das 17h49. Prestaram os primeiros cuidados à mãe e ao recém-nascido e transmitiram os dados clínicos ao CODU às 18h13. Posteriormente, a mãe e o bebé foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, encontrando-se estáveis.