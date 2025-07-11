A ponte ciclopedonal sobre a Avenida Almirante Gago Coutinho, que liga o eixo central de Lisboa e a área oriental, vai ser inaugurada no sábado pelo presidente da Câmara, Carlos Moedas, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

“Carlos Moedas participa sábado na inauguração da ponte ciclopedonal sobre a Avenida Almirante Gago Coutinho”, lê-se numa nota de agenda emitida esta sexta-feira pela Câmara Municipal de Lisboa.

“Esta obra municipal, que teve início em 2024 e beneficiou de financiamento comunitário, estabelece a ligação pedonal e ciclável entre o eixo central da cidade e a área oriental de Lisboa” acrescenta.

Aquela via vem, assim, facilitar a ligação às zonas de Marvila, Olivais e Parque das Nações a pé ou de bicicleta.

“A nova ponte integra um jardim com uma zona de fruição sobre a estrutura do viaduto, prolongando assim as áreas verdes adjacentes”, sublinha a autarquia.

A cerimónia de inauguração decorre às 10h00, na rua Quinta da Graça, no cruzamento com a Avenida do Brasil.