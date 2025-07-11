A Associação Public Affairs Portugal (PAPT) defende que a regulamentação do lóbi, a concretizar pelo parlamento, deve evitar “zonas cinzentas” e aplicar-se a todas as entidades que queiram influenciar as políticas públicas, sem exceções.

Em reação à aprovação, esta sexta-feira, na generalidade na Assembleia da República, de seis diplomas que regulamentam a atividade de lóbi no país, a associação pede aos grupos parlamentares que a legislação a ser discutida na especialidade “não deixe ninguém de fora” e contenha regras “claras, iguais e transparentes para todas as entidades envolvidas na influência de decisões públicas”.

A associação, criada em maio de 2024, procura promover boas práticas de lóbi (no relacionamento entre a sociedade civil e os decisores políticos), representando profissionais que trabalham a título individual e organizações da área dos assuntos públicos.

No comunicado desta sexta-feira, a PAPT considera “fundamental” que o processo legislativo “produza uma regulamentação que garanta abrangência total, transparência real e tratamento igualitário para todos os intervenientes”.

“A PAPT sublinha a importância de [se] avançar com uma lei robusta e sem zonas cinzentas. O momento atual oferece uma oportunidade histórica para dotar o país de um quadro legal que fortaleça a democracia, aumente a confiança pública e impeça a captura de decisões por interesses opacos”, defende a associação.

As iniciativas dos vários partidos, com mais semelhanças do que diferenças, têm como objetivo comum aprovar regras de transparência aplicáveis a entidades privadas que realizam representação legítima de interesses junto de entidades e criar um registo de transparência dessa representação de interesses.

Como os seis projetos de lei do PSD, Chega, PS, IL, CDS-PP e PAN serão agora discutidos na especialidade, a associação considera que a discussão é uma oportunidade para a lei incorporar cinco “princípios fundamentais”.

O primeiro passa por assegurar que a lei se aplica, “sem exceções“, a “todas as pessoas e entidades que queiram influenciar políticas públicas, independentemente da sua natureza jurídica ou institucional”.

O segundo princípio passa por criar um “registo de transparência“, que deve ser “único, gratuito e público, sob gestão de entidade independente, com informação clara e atualizada”.

Para a associação, um terceiro princípio orientador passa por criar um registo obrigatório da “pegada legislativa”, passo que considera essencial para a “responsabilização e prevenção de conflitos de interesses”.

Esse registo deve conter “todas as interações relevantes entre representantes de interesses e decisores políticos”, defende, no mesmo comunicado.

Um quarto ponto diz respeito à “igualdade no acesso ao poder político”. “A lei deve impedir qualquer tipo de acesso privilegiado. Nenhum interveniente — seja ex-governante, parceiro social ou representante empresarial — deve beneficiar de condições especiais no contacto com entidades públicas”, defende a PAPT.

Um quinto princípio a que, na opinião da associação, a lei deve obedecer passa pela criação de “regras claras, deveres vinculativos e sanções efetivas” para quem não cumprir as normas.

“O cumprimento das obrigações declarativas deve ser monitorizado. Quem prestar informações falsas, omitir dados relevantes ou procurar influenciar de forma opaca [as decisões políticas] deve responder perante a lei, com sanções proporcionais, mas firmes”, sugere.

Para a presidente da PAPT, Rita Serrabulho, o consenso obtido pelos diferentes grupos parlamentares é um sinal “claro de que há, por fim, uma vontade política de regulamentar o lóbi”.

Citada no comunicado, a responsável insiste ser importante garantir que a lei abrange “todos aqueles que, no âmbito da sua atividade, exercem direta ou indiretamente a representação legitima de interesses”, porque, afirma, “as exclusões comprometem a igualdade na transparência do acesso à decisão pública, e fragilizam a aplicação da lei”.