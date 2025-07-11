A luso-canadiana Marília dos Santos, conselheira de violência de género e coordenadora de programas para seniores no Abrigo Centre, foi distinguida na noite de quinta-feira com o prémio “Inovação em Ação” atribuído por uma instituição canadiana.

“Eu nunca esperei ter um reconhecimento destes, porque no trabalho que nós fazemos não estamos à procura deste tipo de prémios”, afirmou, emocionada, em declarações à Lusa, momentos antes de receber a distinção.

A WomanACT, durante a gala Soul of a Warrior, que reuniu dezenas de líderes comunitários, ativistas e profissionais dedicados ao combate à violência contra as mulheres, reconheceu quatro figuras neste campo na sociedade canadiana.

“Por um lado, é como fechar este capítulo da minha vida com chave de ouro“, acrescentou a luso-canadiana.

Natural de Portugal e radicada no Canadá há várias décadas, Marília dos Santos conta com mais de 20 anos de trabalho ao serviço das comunidades imigrantes em Toronto.

Ao longo da carreira, destacou-se pela criação de programas culturalmente sensíveis que apoiaram mulheres vítimas de violência doméstica, homens em processos de mudança de comportamento e idosos vulneráveis, muitos deles lusodescendentes.

A poucos meses da reforma, prevista para setembro, Marília dos Santos salientou que o seu trabalho teve sempre como prioridade “ajudar quem precisava de recomeçar a vida”, desde encaminhamentos para alojamento e apoio financeiro, a aconselhamento individual e projetos de teatro comunitário que deram voz a histórias escondidas de abuso.

Harmy Mendoza, diretora executiva da WomanACT, sublinhou que o prémio reconhece “o pensamento fora da caixa e a dedicação incansável” de Marília.

“Ela é uma profissional extraordinária, que nunca deixou de procurar formas inovadoras de melhor servir os seus clientes, sempre com compaixão e profundo respeito cultural”, disse Mendoza.

Criada em 1991, a WomanACT reúne organizações e profissionais empenhados em acabar com a violência baseada no género através de mudanças sistémicas.

Além de Marília dos Santos, foram homenageadas na gala outras três líderes comunitárias: Terry Swan, premiada pelo trabalho com comunidades indígenas; Kaitlin Bick, distinguida como defensora de sobreviventes de violência; e Alison Albright, reconhecida pelo apoio inovador a crianças e jovens vítimas.

Ao longo de duas décadas, Marília dos Santos tornou-se uma referência incontornável na resposta comunitária à violência doméstica em Toronto, inspirando colegas e beneficiários.

Ainda assim, garante que a sua história não termina aqui: “Já trabalhei muitos anos e é altura de tirar um pouco de tempo para realizar sonhos que ficaram por concretizar. Mas isto não acaba aqui“.