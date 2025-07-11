O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, sublinhou que Portugal teve, em 2024, um superavit de 800 milhões de euros no setor do vinho e criticou as “tentativas de diabolização” daquele produto.

Em Braga, na sessão de inauguração da 12.ª edição da Vinho Verde Fest, José Manuel Fernandes disse que o vinho “não traz problemas para a saúde” de ninguém, desde que consumido “de forma responsável e com moderação“.

“O vinho faz parte das nossas tradições, até das rotinas religiosas. Não há nenhuma missa sem vinho”, referiu.

O governante lembrou que, em 2024, Portugal exportou “muito mais” vinho do que importou, tendo registado um superavit de 800 milhões de euros.

“Isto é muito importante para a nossa balança comercial”, acrescentou, vincando ainda a importância do vinho como fator de atração turística.

Concretamente em relação ao vinho verde, José Manuel Fernandes disse que, entre janeiro e abril deste ano, Portugal exportou 38 milhões de euros e defendeu que ainda é possível “fazer mais” em termos da promoção daquele produto e do preço a que é vendido no estrangeiro.

“Em termos de exportação, o vinho verde está a ser vendido a um custo médio de 2,45 euros por litro. Isso não corresponde, na minha opinião, embora haja um ataque ao vinho à escala global, à qualidade do vinho que temos”, referiu.

Para o ministro da Agricultura, é preciso atuar para “baixar o nível do ataque que existe ao consumo do vinho”, à escala global.

“O vinho deve ser consumido de forma responsável e com moderação e se for consumido com moderação não traz problemas para a saúde“, garantiu.

Disse mesmo que a região do Cávado, onde o vinho verde é rei, aliado a uma gastronomia que tem pratos como arroz pica no chão e sobremesas como o pudim Abade de Priscos, tem a maior longevidade do país.

“Comer e beber nunca passará de moda. Com moderação, sempre”, disse ainda.

Na 12.ª da Vinho Verde Fest, marcam presença 33 expositores, com mais de 200 referências de vinho.

Segundo a Associação Empresarial de Braga, a expectativa é vender 20 mil garrafas de vinho, sendo esperado um impacto económico de 350 mil euros.