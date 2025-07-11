A Polícia Judiciária deteve na quinta-feira oito pessoas por suspeita de tráfico de droga, na zona de Santo António dos Cavaleiros, Loures, e apreendeu grande e variada quantidade de droga, estando alguma a ser ainda analisada.

Fonte da PJ adiantou esta sexta-feira à Lusa que na operação Sísifo, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e em que foram também apreendidas armas de fogo, foi dado cumprimento a 22 mandados de busca domiciliária e seis mandados de detenção fora de flagrante delito (seis detidos), emitidos por autoridade judiciária.

Na sequência da ação foram ainda detidos mais dois homens em flagrante delito por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes. Os detidos são sete homens e uma mulher, com idades entre os 29 e os 39 anos.

Segundo a Judiciária, a investigação teve início em 2023 e permitiu identificar uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de produto estupefaciente na zona de Santo António dos Cavaleiros, tendo alguns dos suspeitos antecedentes criminais.

Nesta operação foram apreendidos cerca de dois quilos de haxixe, 1.300 gramas de MDMA/ecstasy, um quilo de liamba, seiscentas gramas de cocaína, estando ainda esta sexta-feira a ser analisado pelo Laboratório de Polícia Científica parte do restante produto apreendido.

Foram, também, apreendidas três armas de fogo, centenas de munições de diversos calibres, uma quantidade considerável em numerário, quatro viaturas, balanças de precisão e outros objetos habitualmente utilizados na venda de estupefacientes, adiantou a PJ.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, aguardando-se a aplicação das medidas de coação, prosseguindo a PJ com as investigações.