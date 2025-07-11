O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou esta sexta-feira que o país espera receber todos os líderes da Comunidade de Países da Língua Portuguesa (CPLP) na Cimeira a ter lugar em Bissau no próximo dia 18, adiantando ter já algumas confirmações.

Sissoco Embaló, que fazia um balanço da sua visita aos Estados Unidos da América, indicou ter já recebido as confirmações dos Presidentes de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e de Timor-Leste, José Ramos-Horta.

O Presidente guineense indicou ter recebido informações da comissão preparatória da cimeira de que, em princípio, todos os chefes de Estado da CPLP deverão participar.

“Mas, digo-vos, que não existe nenhuma cimeira do mundo em que todos os chefes de Estado participaram. Mas quem pode vir, vem, quem não puder, não vem”, declarou.

O Presidente guineense notou que a cimeira “é um acontecimento importante” porque, “vai dar visibilidade” à Guiné-Bissau, mas lembrou que o país já a organizou em 2006, sob a presidência do falecido João Bernardo ‘Nino’ Vieira.

Sobre os preparativos, Sissoco Embaló disse que “tudo está a correr bem” e espera que a Guiné-Bissau “faça bonito”, como fez nas cimeiras que organizou em 2024, da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da União Monetária Oeste Africana (UEMOA).

O Presidente guineense considerou que a CPLP “é uma organização importante”, salientando que, a partir do dia 18, será presidida por si.

Umaro Sissoco Embaló sublinhou que tem “muita autoestima” e “orgulho” na sua pessoa e na própria Guiné-Bissau.