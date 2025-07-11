O Tribunal de Vila Nova de Famalicão aplicou esta sexta-feira prisão preventiva a dois dos quatro detidos em Cabanelas, Vila Verde, por alegado tráfico de produtos estupefacientes, anunciou a GNR.

Em comunicado, a GNR acrescenta que os outros dois ficaram sujeitos a apresentações semanais em posto policial e proibidos de permanência no concelho de Vila Verde e de contacto com os restantes arguidos e testemunhas no processo.

Os quatro suspeitos, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos, foram detidos na quarta-feira, pela GNR, no âmbito de uma investigação que decorria desde 2024.

Segundo a GNR, os suspeitos procediam à venda de produtos estupefacientes a consumidores dos concelhos de Barcelos, Vila Verde e Braga.

No decorrer das diligências, foram realizadas duas buscas domiciliárias em Cabanelas, no concelho de Vila Verde, que resultaram na apreensão de 250 doses de cocaína, 500 doses de haxixe e 132 doses de liamba.

A GNR apreendeu ainda 6.000 euros, seis equipamentos eletrónicos, material para corte e acondicionamento de produto estupefaciente, duas balanças de precisão e fertilizantes relacionados com o cultivo de plantas canábis.