Um homem, de 51 anos, suspeito de agredir a mulher em Estremoz, no distrito de Évora, foi detido “em flagrante delito” pela PSP, na quarta-feira, revelou esta quinta-feira aquela força de segurança.

O Comando Distrital de Évora da PSP, em comunicado, indicou que o suspeito foi detido através da Esquadra de Estremoz pela prática do crime de violência doméstica. Fonte da polícia disse à agência Lusa que a vítima, de 46 anos, é a mulher do agressor, adiantando que a agressão ocorreu na casa onde habitam.

“No seguimento de uma chamada telefónica que dava nota da existência de uma possível situação de violência doméstica no interior de uma habitação, os polícias deslocaram-se rapidamente ao local”, segundo o comunicado.

No local, “contactaram com a vítima, que apresentava marcas visíveis no rosto, contudo”. Porém, “de forma inesperada, o suspeito, na presença dos polícias, tentou forçar a vítima a voltar para o interior da habitação, contra a sua vontade”, adiantou a PSP. “Os polícias prontamente intervieram junto do suspeito, tendo procedido à sua manietação e detenção”, acrescentou aquela força de segurança.

Posteriormente, a polícia verificou que “a vítima apresentava várias marcas de impactos no corpo e que se encontrava em curso um inquérito de violência doméstica em que eram intervenientes ambos os cidadãos“.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.