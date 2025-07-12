Era um negócio dado como certo há vários dias, mas só este sábado ganhou contornos oficiais. Depois de o Besiktas partilhar fotografias de Orkun Kökçü no avião, já com a camisola do emblema turco, o Benfica confirmou o negócio. De acordo com a imprensa desportiva, as negociações chegaram a bom porto ainda na sexta-feira e, durante a noite, as águias turcas confirmaram, em comunicado, o negócio, não revelando detalhes, como é habitual no futebol turco. Algumas horas depois, o internacional turco embarcou de avião para Istambul e foi aí que surgiram as primeiras fotografias com a camisola do Besiktas.

À chegada ao seu país, o jogador que ainda pertence ao Benfica tinha milhares de adeptos à sua espera, que o receberam em grande apoteose. Pouco depois, surgiu o comunicado oficial que as águias lisboetas enviaram à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Besiktas para o empréstimo do jogador Orkun Kökçü durante a época desportiva 2025/26. O referido princípio de acordo inclui a opção obrigatória de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de 25 milhões de euros acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de 30 milhões de euros”, lê-se na nota.

Deste modo, o jogador de 24 anos vai jogar no Besiktas, a título de empréstimo, na temporada 2025/26 e, dentro de um ano, será contratado em definitivo por 25 milhões de euros. Caso os objetivos previstos no acordo sejam cumpridos, Kökçü vai render mais cinco milhões aos encarnados. De recordar que o médio chegou ao Benfica em 2023/24 por cerca de 30 milhões, assinando um contrato até junho de 2028 que previa uma cláusula de rescisão de 150 milhões.

Sevenleri kimse ayıramaz ki ???????????? pic.twitter.com/Amc4r3uFZS — Orkun Kökcü (@OrkunKokcu) July 12, 2025

Nascido em dezembro de 2000 em Haarlem, nos Países Baixos, Orkun Kökçü vai ter agora a primeira experiência no país que escolheu representar, depois de ter passado pela formação de Groningen e Feyenoord. Foi neste último clube que o turco despontou para a Europa do futebol, terminando a temporada de 2022/23 com o título de campeão neerlandês e o prémio de melhor jogador do Campeonato dos Países Baixos. Foi com o estatuto de estrela e a vontade de fazer esquecer Enzo Fernández que Kökçü chegou ao Benfica, mas tardou em afirmar-se e despediu-se do clube português sem nunca confirmar esse estatuto, colecionando desentendimentos com os treinadores Roger Schmidt e Bruno Lage pelo meio. Ainda assim, conquistou uma Supertaça e uma Taça da Liga ao longo das últimas duas épocas, somando 19 golos e 22 assistências nos 98 jogos realizados. Na Turquia vai reencontrar David Jurásek, João Mário e Rafa Silva, jogando ainda com Gedson Fernandes, ex-atletas do Benfica.