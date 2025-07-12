A 10.ª edição do festival Laurus Nobilis leva à freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão, nomes do metal nacional e internacional que vão dos cabeças de cartaz Dark Funeral aos 30 anos dos portugueses Éden.

Agora com a Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este (CEVE) a juntar-se ao nome do evento, o festival decorre entre 18 e 20 de julho com os suecos Dark Funeral, Soen e os neerlandeses Carach Angren como destaques dos três dias.

Ao longo do festival vão ouvir-se nomes como Queen of Spades, Blame Zeus, Death Valley Knights, Praetor, Éden, Dreadcult, Enemy of Reality, Sacred Sin, Dust Bolt, Ancient Settlers, Demidead, Equaleft, Quintento Explosivo e Ethereal, entre muitos outros.

Na quinta-feira, vai haver uma receção ao campista com Post, Chaos Addiction e Revolution Within.

O passe geral para o festival custa 60 euros, enquanto os bilhetes diários custam 35 euros.

Nas edições anteriores, o Laurus Nobilis já recebeu nomes do metal internacional que vão de Vader a Katatonia, passando por Manowar, Samael e Amorphis, entre outros.