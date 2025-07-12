A Casa Branca publicou, na quinta-feira à noite, uma imagem nas redes sociais onde se vê o Presidente dos Estados Unidos vestido com o fato de Super-Homem. Acompanhado das palavras “verdade”, “justiça” e “estilo americano”, Donald Trump surge numa pose de super-herói.

THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP. ???????? pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

A fotografia, realizada por inteligência artificial, é uma adaptação do cartaz do filme Super-Homem, protagonizado por David Corenswet e que estreou esta quinta-feira nos Estados Unidos.

A mais recente publicação da Casa Branca tem motivado várias críticas nas redes sociais: “Isso é tão embaraçoso”; “Não podem estar a falar a sério”; “Que absolutamente patético”; “É uma piada, não é?”.

A imagem surge pouco tempo depois de Donald Trump ter partilhado na Truth Social uma imagem em que aparece visto de Papa. Na altura, a imagem criada por inteligência artificial foi também criticada por muitas pessoas.