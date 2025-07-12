A Casa Branca publicou, na quinta-feira à noite, uma imagem nas redes sociais onde se vê o Presidente dos Estados Unidos vestido com o fato de Super-Homem. Acompanhado das palavras “verdade”, “justiça” e “estilo americano”, Donald Trump surge numa pose de super-herói.
THE SYMBOL OF HOPE.
TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.
SUPERMAN TRUMP. ???????? pic.twitter.com/fwFWeYonAq
— The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025
A fotografia, realizada por inteligência artificial, é uma adaptação do cartaz do filme Super-Homem, protagonizado por David Corenswet e que estreou esta quinta-feira nos Estados Unidos.
A mais recente publicação da Casa Branca tem motivado várias críticas nas redes sociais: “Isso é tão embaraçoso”; “Não podem estar a falar a sério”; “Que absolutamente patético”; “É uma piada, não é?”.
A imagem surge pouco tempo depois de Donald Trump ter partilhado na Truth Social uma imagem em que aparece visto de Papa. Na altura, a imagem criada por inteligência artificial foi também criticada por muitas pessoas.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]