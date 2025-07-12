Depois de uma pausa de 16 anos, a banda britânica Oasis está de volta aos palco. No entanto, os fotógrafos e as agências fotográficas estão a boicotar os concertos devido às restrições impostas pelos artistas relativas aos direitos de imagem.

De acordo com o The Guardian, a direção dos Oasis informou as editoras, agências e meios de comunicação que os direitos de todas as fotografias tiradas durante a digressão só tinham a validade de um ano. Depois desse prazo, os fotógrafos perdem a propriedade das imagens para uso futuro. Perante esta decisão, os profissionais decidiram que não iriam cobrir os restantes 39 concertos da banda— que esta sexta-feira atuou em Manchester, cidade onde se formou em 1991.

A News Media Coaliation (NMC, na sigla em inglês) apresentou, perante os factos, uma queixa contra a banda após uma tentativa falhada de negociar os termos dos direitos de autor das imagens que foram tiradas no primeiro concerto da tour, no dia 4 de julho em Cardiff.

Os Oasis impuseram “restrições rigorosas ao licenciamento e uso de quaisquer fotografias da banda durante o concerto. As agências foram informadas de que, para fotografar os concertos, devem concordar com uma restrição de 12 meses à utilização das suas próprias imagens, um compromisso que consideram injusto e contrário aos seus direitos autorais. Os representantes da banda não deram qualquer razão para a restrição”, pode ler-se no comunicado do grupo, que representa vários meios de comunicação, como o Times, The Guardian, Associated Press e Getty Images.

A banda terá tentado, segundo a nota, propor direitos de utilização de um mês, pelo que o alargamento para um ano já reflete o esforço de negociação do grupo. “O facto de as organizações jornalísticas serem informadas pela Oasis, inicialmente, de que só poderiam usar o próprio material protegido por direitos de autor por um mês e, posteriormente, por um ano, entra em conflito com a realidade do conteúdo jornalístico”, diz a NMC, acrescentando que “as agências de notícias querem cobrir a tournée de Cardiff ao Brasil, mas não ter a liberdade de partilhar notícias futuras é um fator importante no planeamento editorial”.

A digressão dos Oasis arrancou no dia 4 de julho em Cardiff. A banda passa agora por Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin e segue depois para Canadá, Estados Unidos, América Latina, Austrália, Japão e Coreia do Sul. A tour acontece 16 anos após a banda se separar depois de uma discussão entre Liam e Noel Gallagher nos bastidores de um concerto no festival Rock en Seine em Paris.