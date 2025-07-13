O antigo deputado à Assembleia Constituinte e primeiro secretário regional do Planeamento, Finanças e Comércio do I Governo da Madeira, José António Camacho, morreu aos 79 anos, indicou este domingo o PSD e o executivo madeirense.

Em comunicado, o grupo parlamentar dos sociais-democratas no parlamento insular adianta que “o PSD fará homenagem a este militante e antigo governante com um voto de pesar que dará entrada na Assembleia Legislativa da Madeira”.

“Nascido em abril de 1946, dirigente do Banif e professor de Matemática e Economia, era tido como um homem empático e profissional, tendo tido um papel importante na governação madeirense”, sublinha o partido, lamentando a sua morte.

Também o Governo Regional (PSD/CDS-PP), liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, emitiu uma nota de “profundo pesar” pela morte de José António Camacho, uma “figura histórica da autonomia insular madeirense”.

José António Camacho integrou a lista para a Assembleia Constituinte de 1975, tendo sido, em conjunto com António Castro Varela, Emanuel Rodrigues, José Carlos Rodrigues e Maria Élia Brito Câmara, dos primeiros deputados eleitos pelo PSD/Madeira, recorda o executivo madeirense.

Foi também secretário regional do Planeamento, Finanças e Comércio no I Governo Regional da Madeira (1976–1978), chefiado por Jaime Ornelas Camacho.

“Nesta hora de dor, o executivo madeirense releva o percurso e contributo relevantes de José António Camacho nos primeiros anos da nossa autonomia política e órgãos de Governo próprio”, lê-se ainda na nota.