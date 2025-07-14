O ex-governador do estado norte-americano de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou, esta segunda-feira, que é candidato independente a presidente da câmara de Nova Iorque, após ter perdido para Zohran Mamdani a nomeação eleitoral pelo Partido Democrata.

Andrew Cuomo, que era o favorito às primárias democratas de junho por ter apoio de figuras destacadas do partido e um orçamento de campanha maior, anunciou esta segunda-feira que irá disputar a eleição de 4 de novembro com Zohran Mamdani, que “traz slogans bem pensados, mas nenhuma solução real”.

“Apenas 13% dos nova-iorquinos votaram nas primárias de junho. A eleição geral é em novembro e eu estou aqui para a ganhar”, disse Andrew Cuomo num vídeo publicado nas redes sociais.

O atual presidente da câmara, Eric Adams, também se candidata como independente nas eleições gerais. O candidato do Partido Republicano, que tem menos eleitores registados na cidade do que os democratas, será Curtis Sliwa, conhecido como fundador da patrulha anticrime Guardian Angels, dos anos 1970.

Zohran Mamdani, muçulmano de 33 anos, ganhou com uma aposta na campanha de rua e nas redes sociais, apresentando um conjunto de propostas que os seus adversários rotulam de radicais, como aumentos de impostos para os ricos ou a criação de uma rede de supermercados de preços baixos, gerida pelo município.

Andrew Cuomo, 67 anos, demitiu-se do cargo de governador em 2021, na sequência de alegações de assédio sexual por 11 ex-colaboradoras. Após uma década como governador, o político negou as acusações, classificando o escândalo de politicamente motivado. Na sua tentativa de regresso à ribalta política, perdeu para Zohran Mamdani por 12 pontos percentuais.

“As primárias democratas não correram bem para mim”, reconheceu Andrew Cuomo. “A luta para salvar a nossa cidade não acabou”, afirmou o ex-governador.

In it to win it. pic.twitter.com/1pr5obsVAu — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) July 14, 2025

O anúncio da sua candidatura surge numa altura em que alguns dos seus aliados, incluindo líderes sindicais e o reverendo Al Sharpton, pediam que não avançasse.

Também democrata, Eric Adams desistiu das primárias deste partido depois de ser implicado num caso de corrupção. As acusações acabaram por ser retiradas a pedido do Departamento de Justiça de Donald Trump, coincidindo com um maior alinhamento com as políticas do Presidente, nomeadamente no combate agressivo à imigração ilegal.