O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Évora, Bruno Martins, desistiu da corrida autárquica, por motivos de doença, anunciou esta segunda-feira a Distrital do partido, que vai propor aos aderentes outro cabeça de lista.

“O nosso camarada Bruno Martins não está em condições, nem previsivelmente nos próximos meses, de se dedicar a uma candidatura”, afirmou, em conferência de imprensa, Maria Helena Figueiredo, da Coordenadora Distrital de Évora do BE.

Perante esta desistência, a dirigente bloquista indicou que os aderentes já foram convocados para um plenário, a realizar no dia 26 deste mês, com vista a discutir e votar sobre a escolha de um novo cabeça de lista.

Nessa reunião, “a comissão coordenadora vai propor aos aderentes do Bloco de Esquerda do distrito de Évora a candidatura de Pedro Ferreira” à câmara municipal, adiantou Maria Helena Figueiredo.

Natural e residente em Évora, Pedro Ferreira, de 46 anos, é engenheiro informático na Câmara de Portel, neste distrito alentejano, e especialista em cibersegurança e proteção de dados, áreas em que é consultor e formador.

É militante e dirigente do BE de Évora e foi o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo círculo eleitoral de Évora nas eleições legislativas de maio passado.

Entre outras atividades, Pedro Ferreira foi instrutor de artes marciais, ativista na luta contra as propinas e na área do sindicalismo e foi ainda um dos fundadores da Associação de Moradores do Bairro da Câmara, em Évora, a que veio a presidir.

Na conferência de imprensa, a dirigente do BE de Évora disse que Bruno Martins “está doente” e, por isso, “impossibilitado de continuar com a candidatura“, salientando que a tarefa de um candidato autárquico é sempre “muito exigente”.

Também presente na conferência de imprensa, Pedro Ferreira realçou que, apesar de não ser ainda formalmente o candidato, respeita “os pressupostos da candidatura” que era até agora liderada por Bruno Martins. “Se for aprovado [como cabeça de lista à Câmara de Évora], terei todo o gosto e darei o máximo que conseguir para levar os nossos pressupostos avante”, acrescentou.

O psicólogo e atual deputado municipal BE em Évora Bruno Martins tinha sido anunciado como candidato do partido a esta câmara municipal no dia 10 de junho passado.

Além do Bloco de Esquerda, a corrida à Câmara de Évora nas eleições de 12 de outubro conta com as candidaturas de João Oliveira (CDU), Carlos Zorrinho (PS), Florbela Fernandes (Movimento Cuidar de Évora) e Ruben Miguéis (Chega).

Já a Iniciativa Liberal divulgou, em janeiro deste ano, que iria concorrer pela primeira vez a este município nas eleições autárquicas deste ano, mas, até agora, não divulgou o nome do cabeça de lista.

O atual executivo, presidido por Carlos Pinto de Sá, que não se pode recandidatar a este município por estar a cumprir o terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do Movimento Cuidar de Évora.