O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) disse esta segunda-feira que recebeu garantias da ministra da Saúde que foram resolvidos os atrasos no pagamento mensal dos subsídios às corporações de bombeiros com ambulâncias de emergência médica.

“Houve da parte da ministra [da Saúde] a garantia de que, do ponto de vista das assinaturas ministeriais, que também envolve o Ministério das Finanças, está tudo resolvido“, avançou à Lusa António Nunes, depois de ter estado reunido com Ana Paula Martins, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

No mês passado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) alertou, numa carta enviada às corporações de bombeiros com ambulâncias de emergência médica, para a possibilidade de atrasos no pagamento mensal dos subsídios devido ao “aumento significativo dos montantes” resultantes do novo acordo de financiamento.

Em fevereiro, LBP e o INEM assinaram um acordo que determinava os novos subsídios a atribuir pelo INEM às corporações de bombeiros com ambulâncias de emergência médica, que passaram a receber, com efeitos retroativos a janeiro deste ano, 8.760 euros mensais, traduzindo-se num aumento de 2.000 euros.

“Não sei se vamos conseguir, até sexta-feira, resolver os aspetos administrativos, burocráticos, porque há a libertação das verbas, mas depois tem que entrar em orçamento do INEM e depois o INEM tem que fazer os pagamentos aos corpos de bombeiros. Ou seja, há aqui um período de quatro ou cinco dias no qual nós vamos demorar a regularizar a situação“, salientou António Nunes.

O presidente da LBP reiterou que “há indicações expressas” de Ana Paula Martins para não haver atrasos.

“Agora falta que o INEM tenha capacidade administrativa para proceder os pagamentos”, vincou.