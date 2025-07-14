O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a morte do antigo deputado à Assembleia Constituinte e primeiro secretário regional do Planeamento, Finanças e Comércio do I Governo da Madeira, José António Camacho.

“É com saudade que o Presidente da República lembra o percurso comum que partilhou com José António Camacho, seu colega na Assembleia Constituinte, ao qual sempre reconheceu uma dedicação constante e um compromisso genuíno com os valores que os uniam”, refere o chefe de Estado numa mensagem divulgada no sítio oficial na internet da Presidência da República Portuguesa.

O falecimento de José António Camacho, aos 79 anos, foi noticiado no domingo, tendo já várias entidades manifestado o seu pesar, nomeadamente o Governo Regional da Madeira.

O Presidente da República sublinha que, além do papel que teve a nível nacional, como deputado à Assembleia da República, durante um “período tão marcante como o da elaboração da Constituição democrática de 1976”, José António Camacho deu também um “contributo muito relevante nos primeiros tempos do processo autonómico”, integrando o primeiro Governo Regional da Madeira (1976—1978), chefiado por Jaime Ornelas Camacho.

“É com profunda tristeza e lembrando a amizade, que o Presidente da República apresenta os seus sentimentos à família, amigos, à Região Autónoma da Madeira e ao Partido Social Democrata”, refere a nota de Marcelo Rebelo de Sousa.

A Presidência da República lembra que José António Camacho, nascido em abril de 1946, iniciou a vida profissional na docência e “continuou sempre a formar e a transmitir os valores em que acreditava, sobretudo às novas gerações, com a afabilidade lhe era característica”.