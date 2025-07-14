“The Institute”

HBO Max, segunda-feira, 14 de julho

Há uma adaptação do universo de Stephen King que é mais aguardada — Welcome to Derry — mas isso não quer dizer que se ignore o romance de 2019. Os dois primeiros episódios, de oito, já estão disponíveis e são suficientes para integrar o espectador em volta da dinâmica da série. Acontece no cruzamento de duas histórias. Numa acompanha-se o dia-a-dia de Tim (Ben Barnes), um homem que, ao estilo de algumas personagens de King, chega a um lugar totalmente por acaso (neste caso, perde um avião, apanha uma boleia e decide ficar naquela cidade). Ben aceita fazer rondas noturnas pela cidade, durante o dia, uma velhinha com ar meio doido conta-lhe umas histórias sobre algo que se passa nos arredores da cidade. Nos arredores da cidade há o tal instituto do título e, aí, há a história de Luke (Joe Freeman), um miúdo que na escola só parecia sobredotado mas, afinal, tem poderes que vão para lá da compreensão humana. Não é o único naquele sítio, que é mais uma prisão do que um centro de desenvolvimento para os adolescentes que andam por lá. Arranca devagar, vai ficando muito melhor à medida que se aproxima do final.

“Apocalipse nos Trópicos”

Netflix, segunda-feira, 14 de julho

Entre os vários documentários que a Netflix se habituou a estrear todas as semanas, este pode ser aquele com maior destaque e que mais gente em Portugal verá nos próximos dias. Petra Costa realiza – e investiga – um filme em volta do crescimento e influência das igrejas evangélicas no Brasil. O objetivo da realizador foi tentar perceber se estas instituições têm poder, como é que este se caracteriza e de que forma se movem para lá da religião.

“O verão em que me apaixonei”, temporada 3

Prime Video, quarta-feira, 16 de julho

A Amazon aposta forte no romance adolescente — aliás, não há verão em que na Prime não se estreie uma série com ambições de ser “a história do momento”. Esta adaptação do romance de Jenny Han, levada para televisão pela própria, é um daqueles casos que pegou. O verão de Conklin (Lola Tunga) está de volta, depois de no ano passado ter estado ausente (a segunda temporada é de 2023). Os dois primeiros episódios, de onze, estreiam-se dentro de dias para matar saudades.

“Godfather Of Harlem”, temporada 4

Disney+, quarta-feira, 16 de julho

Forest Whitaker está de volta para interpretar Bumpy Johnson, que nos 1960s andou pelas ruas de Harlem a tentar controlar o crime para atingir o seu grande objetivo: ser maior do que a máfia. Malcolm X também surge nesta história, numa série que tem evoluído de forma positiva desde a sua estreia em 2019.

“Indomável”

Netflix, quinta-feira, 17 de julho

A investigação criminal anda em todo o lado – há já algum tempo – por isso não é surpresa quando também acontece num Parque Natural – neste caso o Yosemite, nos Estados Unidos. Aqui é um corpo que é encontrado e cabe a Eric Bana e Sam Neill – que dupla! -, agentes especiais que trabalham lá no parque, resolver o mistério. Série criada por Mark L. Smith (que este ano também já assinou American Primeval, também da Netflix) e Elle Smith.

“Poker Face”, temporada 2

SkyShowtime, quinta-feira, 17 de julho

Por falar em crimes, Poker Face está de regresso à SkyShowtime. A segunda temporada estreia-se por cá depois de já ter terminado nos Estados Unidos. Se faz parte daqueles que se regem pela legalidade, isto vai ser um bombom para as próximas semanas. Série com Natasha Lyonne, em que a atriz encarna Charlie Cale, personagem que tem o dom especial de saber quando as pessoas estão a mentir. E é isso que faz, episódio a episódio, caso a caso, numa boa mistura entre policial e comédia.

“Billy Joel: And So It Goes”

HBO Max, sábado, 19 de julho

O documentário desta semana revela imagens inéditas e vídeos saídos de um baú. É dedicado a Billy Joel, seis vezes vencedor de um grammy. Realizador por Susan Lacy e Jessica Levin, And So It Goes conta, em duas partes, como este músico de Long Island saiu de uma infância difícil e chegou onde chegou, tornando-se responsável pela criação de canções que tão cedo não sairão do imaginário comum — e por números de vendas e de concertos astronómicos, sobretudo nos EUA.