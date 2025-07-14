A OpenAI está a adiar o lançamento do seu próximo modelo de Inteligência Artificial (IA) de código aberto devido à necessidade de testes de segurança adicionais e de “revisão de áreas de alto risco”.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, a empresa liderada por Sam Altman tinha planeado lançar o seu novo modelo de código aberto na próxima semana, uma versão concebida para ser “tão útil quanto possível” e desenvolvida em colaboração com programadores, para que estes a possam utilizar livremente nos seus projetos.

No entanto, a OpenAI teve de adiar indefinidamente o lançamento deste modelo, de forma a garantir a segurança dos utilizadores aquando da sua utilização.

Segundo uma publicação de Sam Altman, a empresa precisa de mais tempo para realizar testes de segurança adicionais com este novo modelo, bem como para “rever as áreas de alto risco”.

O executivo assinalou que, apesar de estarem confiantes de que a comunidade “fará grandes coisas com este modelo”, por ser uma versão aberta e disponível para qualquer utilizador, é algo novo para a empresa e querem “acertar”.

Embora continuem a trabalhar para garantir a segurança do modelo, Altman detalhou que não sabem quanto tempo será necessário para efetuar os testes considerados adequados.