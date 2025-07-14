A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra vai voltar a disponibilizar postos de enfermagem na praia da Tocha, em Cantanhede, e na praia de Mira, iniciativa que atendeu mais de 300 utentes no verão de 2024.

O programa Atendimento Verão Seguro (AVS) estará disponível sete dias por semana, a partir de terça-feira e até ao dia 31 de agosto naquelas duas praias do distrito de Coimbra, anunciou esta segunda-feira a ULS, num comunicado enviado à agência Lusa.

A iniciativa da ULS de Coimbra, com o apoio dos municípios de Cantanhede e de Mira, foi criada “para responder às necessidades de saúde dos veraneantes, garantindo a segurança dos cidadãos durante a época balnear”, explicou o presidente do conselho de administração da unidade, Alexandre Lourenço.

“O Atendimento Verão Seguro põe à disposição dos utentes, na praia, a prestação de cuidados de saúde, de forma a evitar deslocações desnecessárias a centros de saúde ou hospitais”, acrescentou.

Segundo o responsável, o projeto demonstrou, durante a edição anterior, “ser uma resposta eficaz às necessidades de saúde da população e reforçou a proximidade dos cuidados de saúde, contribuindo para um verão mais seguro para todos os frequentadores das praias da região”, sendo por isso “uma aposta a manter e a reforçar”.

As equipas de enfermagem, além de intervirem em situações clínicas, prestam aconselhamento personalizado sobre prevenção de acidentes, exposição solar, hidratação e vigilância de sinais de alerta em saúde.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, citada no comunicado, vincou que “este é um período em que se torna efetivamente necessário reforçar a presença do posto de enfermagem na Praia da Tocha, um mecanismo de intervenção essencial para qualquer situação que possa surgir”.

Já o edil da autarquia de Mira, Artur Fresco, considerou a iniciativa “uma mais-valia essencial durante a época balnear”, capaz de garantir “que pequenos incidentes não se transformem em problemas maiores”.

Em 2024, os principais motivos de procura dos serviços foram a remoção de farpas de madeira, tratamento de feridas traumáticas, queimaduras de fricção ou de segundo grau, cefaleias e hipertensão, adiantou a ULS de Coimbra.

Nas praias de Mira e da Tocha, os atendimentos estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, entre as 14h00 e as 19h00, e nos fins de semana e feriados, das 10h00 às 19h00.