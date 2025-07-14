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A Rússia manifestou esta segunda-feira o seu apoio a uma terceira ronda de negociações com a Ucrânia, embora tenha acusado Kiev de “não ter pressa”, após os últimos contactos entre as partes no início de junho, em Istambul.

“É claro que Kiev não tem pressa. Ainda estamos à espera de propostas sobre o calendário. O lado russo está pronto para continuar e realizar uma terceira ronda”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em conferência de imprensa.

Peskov usou a palavra “importante” para descrever a atitude de Washington, no seu esforço para continuar os esforços de mediação através do enviado especial para a Ucrânia, Keith Kellogg, que se reuniu na semana passada com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Roma.

As negociações realizadas a 2 de junho na cidade turca de Istambul — que acolheu uma primeira reunião a 16 de maio — levaram a várias trocas de prisioneiros, incluindo prisioneiros gravemente feridos e doentes, bem como aqueles com menos de 25 anos.

Sobre o fornecimento de armas dos EUA, Peskov afirmou que a Rússia não se apercebeu de qualquer pausa, citando o facto de os envios terem continuado depois de, no domingo, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que iria entregar os sistemas de defesa aérea Patriot a Kiev.

Quando questionado sobre os recentes testes militares da Estónia com lança-foguetes HIMARS de fabrico norte-americano, Peskov afirmou que a Rússia defenderá “firmemente” os seus “interesses legítimos” na região do Báltico, da qual faz parte.

“O facto de os países bálticos estarem envolvidos em ações provocatórias é uma realidade completamente óbvia”, acrescentou o porta-voz do Kremlin, citado pela agência de notícias estatal russa TASS.