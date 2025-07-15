A leitura do acórdão do julgamento dos dois homens acusados de matarem um empresário em 2019 em Albufeira, realiza-se esta terça-feira em Portimão, tendo o Ministério Público (MP) pedido a condenação de um e a absolvição do outro.

Nas alegações finais do julgamento por um tribunal de júri, que decorreu no Tribunal de Portimão, o MP pediu uma condenação de 11 anos de prisão para Igor Lopes, de 40 anos, em prisão preventiva, e a absolvição de Aldair Silva, de 43 anos, que está em liberdade.

Os dois homens estão acusados de homicídio qualificado e omissão de auxílio ao empresário, proprietário de uma fábrica de bolas de Berlim, crimes que ocorreram no estabelecimento, situado na Patã de Baixo, em Albufeira.

Os advogados de defesa pediram a absolvição dos dois arguidos, tendo a defesa de Igor Lopes invocado o princípio in dubio pro reo, que decorre da presunção constitucional de inocência, consistindo em que, na dúvida, o tribunal decida a favor do arguido.

Em abril passado, no arranque do julgamento, o MP considerou que os arguidos terão delineado um plano com o intuito de subtrair dinheiro da fábrica, na qual Aldair Silva trabalhou, e que tinha uma faturação diária entre 10 e 15 mil euros.

Segundo a acusação, os arguidos acederam ao interior do estabelecimento com a intenção de se apoderarem de “uma quantia monetária”, onde se depararam com o empresário José de Sousa, de 66 anos, acabando por o matar. Depois, ter-se-ão apropriado de 16 mil euros e vários objetos.

Nas alegações finais, o procurador do MP justificou o seu pedido de condenação, alegando que “talvez seja difícil” que o tribunal entenda que os arguidos tivessem agido com a intenção de matar.

A leitura do acórdão está marcada para as 14h00 no Tribunal de Portimão, no distrito de Faro.