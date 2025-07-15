Angola vai acolher, em 2026, a 15.ª reunião da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), anunciou esta terça-feira o órgão, ao encerrar o encontro de dois dias na capital moçambicana.

A decisão foi anunciada durante a leitura do comunicado final da 14.ª Assembleia Parlamentar da CPLP, que terminou esta terça-feira em Maputo novamente com apelos dos delegados e presidentes dos parlamentos para se avançar em definitivo com a materialização do acordo de mobilidade no espaço da lusofonia e a aposta na garantia da paz para o desenvolvimento.

Moçambique assumiu esta terça-feira a presidência rotativa da AP-CPLP sucedendo à Guiné Equatorial, para um mandato de dois anos que assume ser focado na paz e inclusão. “Esta é uma caminhada que deve ser coletiva, e [em] que cada país deve assumir o seu papel para o crescimento da organização para promover mais união, coesão e trabalho conjunto”, disse Margarida Talapa, ao assumir a presidência do órgão.

A também presidente da Assembleia da República de Moçambique voltou a prometer apostar no fortalecimento da democracia e Estado de Direito e no acompanhamento da execução do acordo de mobilidade entre os países-membros, incluindo a realização de reuniões periódicas com vista a assegurar acordos que facilitem a mobilidade na CPLP.

Talapa assumiu que vai focar-se na atração de investimentos privados com harmonização de taxas alfandegárias e fiscais entre países-membros e na promoção da língua portuguesa e da cultura dos países da CPLP, incluindo a revisão dos estatutos do órgão e avanços em matérias de igualdade de género.

Em julho de 2024, Moçambique acolheu a reunião anual, a 13.ª sessão ordinária, da AP-CPLP, sob presidência da presidente do Senado da Guiné-Equatorial, Teresa Efua Asangono, país que manifestou dificuldade para receber o evento anual.

14.ª Assembleia Parlamentar da CPLP, que se iniciou segunda-feira, contou com a participação de mais de 100 delegados, incluindo presidentes dos parlamentos, dos Estados-membros.

Fundada em 1996, a CPLP integra nove países — Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.