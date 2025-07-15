O Dia da Tomada da Bastilha foi palco de uma revolução anglo-irlandesa na Volta a França. No dia em que o francês Lenny Martinez esteve em destaque na fuga e assumiu a liderança da classificação da montanha. Contudo, a vitória caiu para Simon Yates que, depois de ter vencido a Volta a Itália, chegou em solitário ao triunfo no Tour. Ainda assim, o grande destaque da jornada de segunda-feira foi Ben Healy, irlandês da EF Education-EasyPost, de Rui Costa, que esteve 150 quilómetros em fuga, respondeu a quase todos os ataques dos rivais e chegou ao Puy de Sancy na terceira posição, com um tempo que lhe valeu a subida ao primeiro lugar.

Assim, a Grande Boucle chegou ao seu primeiro dia de descanso com um novo líder, já que Healy anulou os 3.55 minutos de desvantagem para Tadej Pogacar e saltou do 11.º para o primeiro posto, com 29 segundos de avanço para o esloveno. O ciclista de 24 anos acabou por ser o principal beneficiado da estratégia da UAE Team Emirates-XRG, que queria “livrar-se” da amarela para não ter de trabalhar na chegada aos Pirenéus. Quem não se importa de carregar esse “fardo” é Ben Healy que, depois de uma etapa fabulosa no Maciço Central, que lhe valeu ainda o prémio da combatividade e a liderança da juventude, garantiu que nunca tinha imaginado algo assim. “Se alguém me dissesse que ia chegar ao primeiro dia descanso líder e com uma etapa ganha, tinha respondido: ‘Não acredito'”, começou por dizer aos jornalistas, recordando o triunfo em Vire Normandie, na quinta-feira.

“Neilson [Powless], Alex [Baudin] e Harry [Sweeny] deram tudo. Sem eles isto não tinha sido possível. É uma conquista da equipa, sem dúvida. Representar a Irlanda neste pódio enche-me de orgulho. É um sonho de criança tornado realidade. A partir de agora, o objetivo é respeita esta camisola e lutar por mantê-la o máximo de tempo possível. Foi uma etapa muito difícil e estou muito cansado, então acho que só me vai cair a ficha amanhã [terça-feira]. Dei tudo nos últimos 40 quilómetros para ter a melhor hipótese possível de chegar à amarela”, acrescentou, lembrando o trabalho dos três companheiros de equipa que também integraram a fuga. Já Andreas Klier, diretor desportivo da equipa, apresentou-se eufórico no final da tirada: “Amarela! Não é bom?”.

Nascido em Kingswinford a 11 de setembro de 2000, Ben Healy é filho de pai irlandês e mãe inglesa. Embora tenha nascido em território britânico, optou por seguir o legado do pai e do avô paterno e, em 2016, escolheu representar a Irlanda. Foi com o pai que Healy começou a andar de bicicleta, embora o progenitor nunca o tenha “empurrado” para uma carreira profissional no ciclismo. Entre 2017 e 2018 representou a Zappi’s Racing Team, sagrando-se campeão nacional de contrarrelógio no escalão de juniores. No ano seguinte rumou à Team Wiggins Le Col, de Bradley Wiggins, e não precisou de muito para se apresentar, já que, na estreia no Tour de l’Avenir, a Volta a França do Futuro, venceu uma etapa. Em 2021 repetiu o feito no Giro Ciclistico d’Italia, a Volta a Itália sub-23, já na Trinity Racing.

in classic Tour style, a team reunion at a truck stop ????????????#tdf2025 pic.twitter.com/dvV7d3Bjle — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 14, 2025

Foi então que apareceu a EF Education, equipa que representa desde 2022. No primeiro ano como profissional, Ben Healy sagrou-se campeão irlandês de contrarrelógio, em elites, e, no ano seguinte, conquistou uma etapa na Settimana Internazionale Coppi e Bartali e o GP Industria & Artigianato. O ponto alto da sua carreira até então apareceu a 13 de maio desse ano, quando, em Fossombrone, venceu pela primeira vez na Volta a Itália, com um solo de 50 quilómetros. Em 2024 estreou-se na Volta a França e fez parte da fuga em diversas etapas, mas não conseguiu mais do que um quinto lugar e um prémio da combatividade. Seguiu-se a prova de fundo dos Jogos Olímpicos, onde foi décimo.

Já em 2025 começou a ganhar na Volta ao País Basco, dominada por João Almeida, somando o triunfo na quinta etapa, em Guernica-Luno, com mais um impressionante solo de 55 quilómetros. No Tour, fez história na sexta etapa, com a sua primeira vitória, que o deixa a um triunfo na Vuelta de fechar o triplete. Contudo, foi ao décimo dia que entrou para a história do ciclismo irlandês, tornando-se no quarto ciclista a vestir a camisola amarela, quase 38 anos depois de Stephen Roche. Até esta segunda-feira, só Roche, Sean Kelly e Seamus Elliott tinham logrado este feito.