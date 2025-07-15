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HBO divulga primeira imagem da nova série para a televisão de Harry Potter

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Pela primeira vez o ator Dominic McLaughlin, de 11 anos, surge a usar os óculos redondos tradicionais do protagonista da saga. As gravações da série já arrancaram em Leavesden, no Reino Unido.

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Aidan Monaghan/HBO

Aidan Monaghan/HBO

A HBO divulgou na última segunda-feira, 14 de julho, a primeira fotografia do ator Dominic McLaughlin vestido como Harry Potter para a série televisiva que foi anunciada em 2023. As gravações começaram recentemente nos estúdios da Warner Bros em Leavesden, no Reino Unido, e a produção deve chegar aos ecrãs em 2027.

É a primeira vez que o ator de 11 anos surge a usar os óculos redondos tradicionais do protagonista da saga. Dominic McLaughlin vai dividir o ecrã com Alastair Stout, que dará vida a Ron Weasley, e Arabella Stanton, que será Hermione Granger.

Também há novidades no elenco. Recentemente quatro novos atores foram selecionados para papéis importantes da história: Rory Wilmot foi escolhido para interpretar Neville Longbottom, Amos Kitson será Dudley Dursley, Louise Brealey veste a pele de Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser foi selecionado para o papel de Garrick Ollivander. Os atores juntam-se ao elenco que já estava confirmado, composto por: John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer dará vida à professora Minerva McGonagall, e Paapa Essiedu irá interpretar Severus Snape. Já o professor Quirinus Quirrell estará a cargo de Luke Thallon, Rubeus Hagrid será vivido por Nick Frost e Paul Whitehouse fará de Argus Filch.

Rory Wilmot foi escolhido como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Os três protagonistas foram anunciados em maio, escolhidos num casting que envolveu outros 30 mil jovens. “Após uma procura extraordinária liderada pelas diretoras de casting Lucy Bevan e Emily Brockmann, temos o prazer de anunciar que encontrámos os nossos Harry, Hermione e Ron. O talento destes três atores únicos é maravilhoso de se ver e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a sua magia juntos no ecrã”, afirmaram Francesca Gardiner, criadora da série, e Mark Mylod, realizador e produtor executivo, na altura da seleção.

De acordo com a nota da HBO, “cada temporada será autêntica aos livros originais e trará Harry Potter e as incríveis aventuras para novos públicos em todo o mundo, enquanto os filmes originais — clássicos e amados — permanecerão disponíveis para assistir globalmente.”

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