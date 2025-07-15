O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou esta terça-feira o aviso amarelo para as ilhas do grupo Central dos Açores, devido às previsões de precipitação por vezes forte.

O aviso amarelo para as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa), por “precipitação por vezes forte”, vigorava das 00h00 às 21h00 desta terça-feira, mas foi prolongado até às 06h00 de quarta-feira.

Este aviso, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.