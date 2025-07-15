Fauja Singh, um indo-britânico que se acreditava ser o maratonista mais velho do mundo, morreu atropelado na Índia aos 114, publica a BBC. De acordo com as autoridades, na última segunda-feira, o homem estava a atravessar a rua na cidade onde nasceu, em Punjab, quando foi atingido por um carro, que depois fugiu. “Estão a ser feitas diligências e o suspeito será apanhado muito em breve”, disse Harvinder Singh, oficial de polícia responsável pela investigação.
O homem que era conhecido como o Tornado Turbante começou a correr aos 89 anos na Maratona de Londres, que concluiu em 6 horas e 54 minutos. Entre 2000 e 2013 Fauja Singh completou nove maratonas, que são corridas com 42,195 km de distância. Fauja Singh é considerado o maratonista mais velho do mundo porque chegou a correr uma maratona aos 100 anos. A sua última corrida antes da “reforma” foi em Hong Kong, onde completou 10 km em uma hora e 32 minutos.
O treinador do maratonista, Harmander Singh, partilhou um comunicado a confirmar a sua morte. “É com muita tristeza que confirmamos que o nosso ícone de humanidade, força e positividade, Fauja Singh, morreu na Índia. O clube de corrida e caridade Sikhs In The City vai dedicar todos os seus eventos a ele até o Fauja Singh Birthday Challenge, no domingo 29 de março de 2026, para celebrar a sua vida de sucesso e conquistas”, escreveu.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também já reagiu à morte, considerando Fauja Singh um “atleta excecional e de determinação impressionante”.