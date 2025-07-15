A Meta está a construir vários centros de dados com mais de um gigawatt (GW) de potência para aumentar as suas capacidades de Inteligência Artificial (IA), estando a operacionalização do primeiro centro prevista para 2026.

A informação revelada pelo presidente executivo (CEO) da Meta, Mark Zuckerberg, refere que a empresa está focada em avançar para o desenvolvimento da “superinteligência” de IA e em aumentar as suas capacidades de infraestrutura.

Neste sentido, a Meta planeia investir “centenas de milhares de milhões de dólares” em computação, através do desenvolvimento de novos centros de dados que terão uma potência superior a um gigawatt.

Segundo o responsável da gigante tecnológica, o primeiro destes centros estará localizado em Ohio, nos Estados Unidos da América, estando a sua operacionalização prevista para 2026.

Além deste centro, Zuckerberg detalhou que a empresa vai ainda construir outro centro de dados com mais potência.

O executivo explicou que o desenvolvimento destas infraestruturas tem como objetivo impulsionar as capacidades de IA da Meta, pelo que os novos centros de dados terão “níveis de computação líderes na indústria”, bem como “de longe a maior capacidade de computação por investigador”.